Hobiti, fotbalisté i létající kouzelníci

V zemi Dogonů lze létat. Máte-li však k dispozici příslušné kouzlo, grigris. Na zdejším trhu můžete směňovat zboží třeba za kola-ořechy, neboť místní lidé peníze v oblibě příliš nemají (co také s nimi?). Na rozdíl od kola-ořechů. Putovat pohádkovou zemí Dogonů na hranici afrických států Mali a Burkina Faso je však možné jen po svých. Protože asfaltové silnice tudy nevedou. Zatím.Jmenoval se Ma'ki aoblečen byl docela po evropsku. Nechyběla mu ani nezbytná baseballová čapka s pokud možno anglickým nápisem, tedy odznak jeho průvodcovské profese. Hovořil trochu francouzsky, pár slov se naučil i anglicky. (Psát neuměl - proč také?) Ujal se nás, ovšem za tučný honorář, na kraji své země. A nabídl nám cestu skrze ni. Moc se mu líbil můj walkman, který po dobu cesty prakticky nesundal ze svých velkých uší. Prý miluje tu houpavě uklidňující africkou hudbu, která sem místy zabloudí po rádiových vlnách. Má také mnoho bratrů, ještě více sester, pracovitou, usměvavou matku a důstojně se tvářícího otce, který podle svých slov studuje. Studujete jistě náboženství, že?" ptám se. Ano, islám," zní stručná odpověď. Věc je jasná: Ma'ki živí rodinu, i když se jeho sestry věru umějí ohánět. Příbytkem jeho blízkých, a vlastně nad celou zemí Dogonů, totiž stále zní rytmické dum-áádum-áá-dum... To jak zpívající dívky i ženy minuty, hodiny a dny vytloukají dřevěnou palicí v jednoduchých mlatech obilí. Ma'kiho otci i starším jeho vesnice odevzdáváme ve městě Mopti nakoupené kola-ořechy. Vážní, ale očima se smějící muži si je zvolna strkají do úst a pomalu je sežvýkají. Tyto ořechy jsou neuvěřitelně hořké a prý povzbuzující (obsahují kofein). Dogonští starší však příliš energie nepotřebují. Většinu času totiž tráví v chýši hovorů", kterou najdete v každé vesnici. Je to řezbami zdobený otevřený obecní přístřešek se slaměnou střechou, kde se kromě výše naznačené činnosti prý i soudí spory mezi obyvateli vesnice.Do země Dogonů je to z Bamaka, metropole západoafrického státu Mali, více než sedm set kilometrů cesty podél řeky Niger. Posledních zhruba 80 kilometrů je nutné cestovat terénním autem a poslední míli k první vesnici urazit pešky. Počet Dogonů se odhaduje na tři sta tisíc, přičemž příslušníci tohoto západoafrického kmene obývají území o rozloze zhruba 13 tisíc čtverečních kilometrů na hranici Mali a Burkiny Faso (viz mapa). Jejich pohádková země není snadno přístupná: vlastně celá leží pod tzv. Bandiagarským útesem a cestou musí poutník překonat rozeklaný skalní masiv. I proto si dogonské osady a jejich obyvatelé (zatím) dokázali uchovat původní kulturu i architekturu. Stejně jako komplikovanou náboženskou soustavu, vycházející z představy o stvoření světa jedinou božskou bytostí jménem Ama. Nicméně i Dogoni uctívají předky, kteří byli podle mýtu stvořeni ze čtyř párů lidí. Ty dnes uctívají v podobě hada, želvy, krokodýla, škorpiona, žáby, ještěrky, králíka a hyeny. Nyní však většina Dogonů vyznává islám, i když ve věroučně velice volné africké podobě. Část kmene se také hlásí k (rovněž neortodoxní) podobě křesťanství. Stranou vesnice přesto stojí domky, kde žijí dočasně izolovány právě menstruující ženy, které jsou považovány za nečisté. Zde se prý scházejí muslimky s křesťankami i vyznavačkami původního kultu. Stejně tak se všichni bez rozdílu víry - scházejí u respektovaných kouzelníků, kteří umějí pracovat s kouzlem (grigris, v některých variantách gris-gris). Tato schopnost jim prý umožňuje třeba létat či pomoci ženě k potomstvu. Ostatně, rozhodnete-li se nepozváni navštívit (a znesvětit) obřad výroby amuletu, můžete se od jinak mírumilovných a tolerantních Dogonů dočkat i smrti.Polední žár nás zahnal pod chatrný přístřešek na bytelné postele. Obklopeni sedícími sochami a veledůležitými žebříky (na střechách zdejších domků se spí, jí, miluje, plodí i umírá) mžourali jsme do okolní výhně. Z okraje vesnice k nám doléhal povyk rozesmátých kluků, kteří v africkém parnu proháněli léta prasklý gumový míč po oraništi ohraničeném dvěma křivými a zpola vyvrácenými trámy, které sloužily jako fotbalová branka. Padlo několik českých vět. O dva tři metry dále se otočil na jiné posteli muž, aby se rusky zeptal: Vy jste z Moskvy?" Dali jsme se s tím podivuhodným mužem do řeči. Díky jeho obstojné znalosti ruštiny jsme se dozvěděli, že několik let pobýval ve vojenském kurzu kdesi v někdejším Sovětském svazu. A tuze se mu tam líbilo. Šlo však spíše jen o několik měsíců pobytu: v Mali šedesátých let 20. století, pod vládou megalomanského diktátora a přítele Sovětského svazu Modibo Keity, pobývaly desítky ruských i československých vojenských poradců. Malijci naopak putovali do východní Evropy, aby zde studovali nebo poznali kouzlo moderních zbraní. Nakonec, v malijské metropoli stále žije několik žen (a jejich nyní již dospělých dětí) s českým pasem. Kolem našich lůžek proběhla slepice a za ní řvoucí dítě. Muž poděkoval za rozhovor, popřál nám šťastnou cestu, otočil se na posteli a dále odpočíval. Slunce pražilo na přízemní pohádkové domky z nepálených cihel i na sýpky se slaměnou špičatou střechou, připomínající hobití sídla (každý si je může představit, jak chce!).Také svébytná kultura Dogonů trpí vlivy moderního světa unifikovaného vkusu. Do jejich ukryté země přichází stále více cestovatelů, kteří prozatím mezi políčky s cibulí, potoky a tajemnými baobaby putují pešky. K prvním vesnicím kmene se však již budují asfaltové silnice. Stále více řemeslníků tkalců i řezbářů - nyní vyrábí již jen pro turisty a prodavače suvenýrů ve městech. Seděli jsme na planině nad zemí Dogonů. Pod námi tu a tam zableskl plamen ohně ze vzdálené vesnice, kolem nás volně a vesele pobíhala prasata. Náš průvodce Ma'ki seděl s kamarády - většinou muslimy a křesťany - kolem ohniště. Oblečeni byli do evropských triček, nejlépe kopií fotbalových dresů slavných klubů či národních mužstev. Poslouchali vrzavou hudbu z tranzistorového rádia, někteří pili laciný domácí alkohol. A všichni sborem tlachali. Za nimi stál malý, misionáři vystavěný kostelík, který se tu ocitl jakoby prolnutím dvou světů. Nad námi se rozprostírala další, těžko přístupná a na pohled nepříliš rozlehlá planina. A co je tam?" ptali jsme se. Tam křesťané, muslimové ani cizí lidé nesmějí," gestikuloval Ma'ki s bázní v očích. Z jeho výrazu bylo zřejmé, že si nevymýšlí. Tam žijí ti Dogoni, kteří zastavili okolní svět před svými dveřmi. Možná udělali dobře.