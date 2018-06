Hložek: Zasedli si na syna

Chalupu nedaleko Říčan, kterou vlastní už pět let, si původně pořizoval na víkendy, teď v ní žije každodenně. Důvodem je syn.

„Ve škole měl problémy s kluky a s jednou paní učitelkou, před kterou už nás varovali Sobotovi. Jsou to naši sousedi a jejich syn chodil do stejné školy. Já nechtěl věřit, že by si někdo mohl zasednout na žáka kvůli tomu, že má slavné rodiče, ale bohužel je to asi pravda,“ říká Hložek, jehož syn se s problémy ve škole potýká už od první třídy.

„Nejdřív jsem si myslel, že je chyba na jeho straně a vyčítal mu jeho lenost. Od začátku letošního školního roku ale nosil jednu poznámku za druhou a pořád jsme něco řešili. A k tomu se přidalo ještě pár drobností, jako že učitelka ho jako jediného oslovovala příjmením a neustále přede všemi nevhodně komentovala, kdykoliv měl na sobě něco nového. Tak jsme si řekli, že zkusíme změnit prostředí. Už první den se vrátil z místní školy nadšený a hned ode dveří hlásil, že do té pražské už chodit nechce,“ vypráví.

Syn je spokojený, ale Stanislav Hložek si zoufá. „Všechno má svoje, ale z mého hlediska je v Praze líp. Už to dojíždění... Jako naschvál mám teď téměř každý den nějaké povinnosti ve městě. Kromě toho vozíme Matěje do hudební školy, kde se učí hrát na klavír.“

Dvě dospělé Hložkovy děti z prvního manželství prý zažívaly v době své školní docházky podobné problémy. Jejich táta byl tehdy na vrcholu slávy. Ničeho si však nevšiml. „Nikdy mě nenapadlo, že by se něco takového mohlo dít. Teprve teď jsem se Dany a Standy zeptal, jestli taky někdy dopláceli na příjmení Hložek. Přiznali se, že ano, ale že mi to neříkali. Zamrzelo mě to. Člověk se snaží a děti tím trpí,“ konstatuje.