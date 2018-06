Kotvald a Hložek po 30 letech: Holky z naší školky musejí zpívat stále

13:18 , aktualizováno 13:18

Osmapadesátiletý Stanislav Hložek a o pět let mladší Petr Kotvald se proslavili hitem Holky z naší školky. Od vzniku písničky uplynulo už 31 let, když se však zpěváci spolu objeví na pódiu, slavná písnička nikdy nesmí chybět a oni to rozbalí jako za mlada.