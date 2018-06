Hloupé faux-pas Beckhama, vyznamenání si na svatbu připnul špatně

"David Beckham by měl především vědět, jak se řád správně nosí, toto faux-pas je opravdu hloupý prohřešek, ke kterému by nemělo dojít. Ukazujete to určitou neúctu k řádu propůjčenému královnou za zásluhy," glosuje Beckhamův prohřešek módní expertka portálu OnaDnes.cz Cindy Kerberová, která žije a působí v Londýně.

Odznakem řádu je pozlacený šedě smaltovaný pisánský kříž. V kulatém středu jsou hlavy Jiřího V. a královny Marie, hledící doprava, obklopené červenofialovým prstencem s heslem Pro Boha a říši. Kříž je zavěšen na koruně.

David a Victoria Beckhamovi. Fotbalista nosí královské vyznamenání na špatné straně

Řetěz je nošen při slavnostních příležitostech k tmavorůžovému plášti, což David Beckham dodržel, ovšem vyšitou hvězdu umístil na opačnou stranu.

Kdo se naopak sladil bez prohřešku, je fotbalistova manželka, bývalá členka skupiny Spice Gilrls Victoria Beckhamová, která je již ve vysokém stupni těhotenství. Požehnanému stavu ostatně podřídila i celý slavnostní model.

Victoria Beckhamová sladila slavnostní šaty do posledního detailu

"Po zhlédnutí její poslední kolekce snad nikdo nepředpokládal, že se objeví na svatbě v něčem jiném než v jednoduché, volné kreaci. Barvy i střih vybrala velmi dobře, vše sladila do tmavě modré, včetně líčení očí, což ukazuje její smysl pro detail. Ke kloboučku, který pro ni navrhl Philip Treacy, skvěle zvolila jednoduchý účes. Její celkový vzhled je velmi elegantní, Victoria po právu patří mezi světovou elitu," popisuje stylistka Kerberová.

Mezi další hvězdné hosty, které zaznamenaly kamery agentury Reuters, patří Elton John s partnerem či herec Rowan Atkinson.