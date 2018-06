Hloupou blondýnu Tučkovou, která pomáhá Nečasovi, stvořily scenáristky

Každou sobotu SVĚT VIRÁLNÍ REKLAMY Čtěte ve Víkendu DNES.

"Potkaly jsme se při psaní seriálu Ulice a začaly vymýšlet, kde zúročit to, co umíme a co nás baví a přitom podnikat. Jednu část naší práce dnes tvoří takzvané virály, tedy skrytá reklama," řekly scénáristky v rozhovoru pro sobotní magazín Víkend DNES.

Klip s Nicky Tučkovou byl reklamou pro jistou společnost, která se zabývá finančním poradenstvím.

Postavu Nicky hraje mladá ostravská herečka. Obě scénáristky věří, že ji to nepřipraví o velké divadelní role.

"Je tak dobrá, že je podle nás schopná se té škatulky zbavit. My v to doufáme. Ona určitě taky. Hostuje v ostravských divadlech už roky, nebojíme se o ni. Jednou si ji s Niki nikdo spojovat nebude," prohlásily Petra Kovářová a Daniela Šteruská.