Hlinkův nevlastní syn zastínil i Kobzanovou

"Modeling mě vždycky lákal, chtěl jsem vyzkoušet, co je to za práci," pokračuje úspěšný manekýn, který dorazil na Motorola party do hotelu Mandarin Oriental v doprovodu své maminky Liběny Hlinkové, vdovy po hokejovém trenérovi Ivanu Hlinkovi, který Jana vychovával od jeho osmi let.



"Máma je s mým modelingem na vážkách, protože pro ni je nejdůležitější, abych dostudoval. Takže se mě snaží krotit a spíš mě žene do školy," říká student čtvrtého ročníku gymnázia v Litvínově, jemuž se nabídky na focení a přehlídky jen hrnou.

A prozrazuje i další plány. "Teď mám nabídku, měl bych jet předvádět na tři dny do Paříže. Světový modeling mě láká, ale zatím si počkám až odmaturuji."

Příští rok se chce přestěhovat do Prahy, pokud se dostane na vysněnou University of New York in Prague. "Chtěl bych studovat jazyk, baví mě hrozně angličtina, žil jsem kratší dobu v Americe, takže nějaký základ mám," pokračuje Reindl, který je bratrancem topmodelky Evy Herzigové.



"S Evou se vídáme tak dvakrát do roka. Většinou na Vánoce a pak v létě nebo na jaře. Domů moc často nejezdí," dodává závěrem a mizí v zákulisí.

Fashion show začíná

Na přehlídkovém molu se v modelech Dolce a Gabbana kromě Jana Raindla objevil i finalista Vyvolených Pluto. Miss ČR 2001 Diana Kobzanová zase předvedla své nekonečně dlouhé nohy ve Versace Jeans spolu s Mužem roku Danielem Bílkem.

Módní přehlídku pozorně sledoval také začínající model a vyřazený SuperStar Michal Michajlec, který prý nezanevřel ani na svého největšího koníčka. "Zpěv je u mě na prvním místě a devátého listopadu mám koncert v klubu Rock café na Národní třídě," informoval Michajlec.

Alespoň si tak snad přijde konečně k penězům, protože jak přiznal: "Modelingem jsem si ještě nic nevydělal."

Zaňková chce prorazit v zahraničí

Na party se bezvadně bavila i finalistka druhé řady SuperStar Klára Zaňková, která prý třetí řadu oblíbené soutěže pozorně sleduje.



"Mě se hrozně líbí hlas Romana Lasoty. Hrozně mu fandím a všude ho chválím, tak musí zabrat. A líbí se mi i Bára Zemanová, ale myslím si, že nevyhraje. Já v ní vidím kousíček sebe."



Klára se nyní snaží dodělat školu. Pak se chce vydat za štěstím do zahraničí. "Asi do Velké Británie, mě to tady moc netáhne, hlavně mám pocit, že zde není možné sehnat práci. Je to malý rybníček."