Hlinková pečovala o syna Herzigové

Dcera Liběny Hlinkové Monika Reindlová je manažerkou butiku přední české návrhářky Beaty Rajské, syn Honza Reindl se stejně jako slavná sestřenka uchytil coby model. "Klidně ať předvádí, když ho to baví, ale napřed musí dostudovat, jinak ho do světa nepustím," říká ovšem nekompromisně máma Liběna.

Díky dětem se ale aspoň občas vydá do společnosti, jako nyní na páté výročí otevření světové sítě kadeřnického salónu Toni&Guy u nás.

Na den chůvou

Nedávno si ovšem paní Hlinková zavzpomínala na své úplně ranné maminkovské doby. Slavná neteř Eva Herzigová se totiž na sklonku léta přijela rodině pochlubit svým novorozeným Jiříčkem a protože si potřebovala i leccos zařídit, Liběna se stala na celý den jeho chůvou. "Jiřík je moc roztomilej, jen pořád vyžaduje pozornost. Jak je Eva pozdní maminka, tak se mu úzkostlivě věnuje a on si na to zvykl," vypráví.

Už se ale těší až se Eva objeví s celou rodinkou na Vánoce, kdy by se měla zdržet celý měsíc. "Záleží ovšem, jak bude mít práci," dodává. Eva si sice chtěla od modelingu na chvíli oddechnout a užívat mateřskou dovolenou, ale nedalo jí to a znovu se pomalu vrhá do práce. "Jezdí po světě především pro prezentaci své řady plavek, které navrhuje," vysvětluje Liběna.

Občas ale prý nedokáže odmítnout ani kamarádům módním návrhářům. Vždyť ještě krátce před otěhotněním se o ni prali módní giganti jako Calvin Klein, Louis Vuitton, Chanel nebo Just Cavalli a ani s miminkem její prestiž v módním světě nijak neklesá.