Hlídací hodinky pro děti? Bočanová i Gott je pořídí, pro všechny ale nejsou

Speciální eLokátor, který se z Británie dostal i na český trh, využívá technologii GPS. Ta se používá u navigací a dokáže lokalizovat cíl s přesností na tři metry. Rodič tak má možnost mít své dítě neustále pod kontrolou a v případě, že by se ztratilo, nebo bylo uneseno, může během pár vteřin zjistit jeho polohu.

"Jsem jedině pro. Přijde mi to jako skvělý nápad. Jsem taková slepičí matka, která se o dceru neustále bojí, zvlášť, když je to s hlídáním Marinky trochu složitější. Pocit, že je vaše dítě v bezpečí, je základ," řekla iDNES.cz herečka a moderátorka Mahulena Bočanová, která (podobně jako Karel Gott, který to připustil v deníku Blesk) koupi hlídacích hodinek pro svou devítiletou dceru reálně zvažuje.

Karel Gott se netají tím, že hlídací hodinky využije pro své dvě dcery.

Hlídací eLokátor je vybaven speciální ocelovou konstrukcí, s níž by měl manipulovat pouze rodič. A v případě, že někdo bude chtít pásek nešetrně sejmout, majiteli vyšle systém varovnou SMS či e-mail. Hodinky by měly být funkční v celé Evropě.

Hodinky ano, čip ne

"Jsem zásadně proti čipování dětí, jelikož se jedná o hrubý zásah do jejích životů. V případě hlídacích hodinek jsem ale pro, i když upozorňuji, že by se nemělo stát, že je rodiče budou hromadně kupovat a stane se z toho celospolečenský trend. eLokátorem by mělo být vybaveno dítě takových rodin, u kterých by mohlo přicházet v úvahu nějaké ohrožení. Myslím tím podnikatele či politiky," říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

"Také jsem proti čipování, to už mi přijde opravdu za hranicí, i když si myslím, že takhle jednou stejně skončíme. Snad se toho nedožiju," pokračuje Mahulena Bočanová, jejíž názory sdílí i Gábina Partyšová, maminka dvouletého Kristiana. "Bezpečí dítěte je základ, stát se může cokoliv a v případě, že by mohl být pod dohledem nenásilně, jako rodič to jedině uvítám. S čipy ovšem nesouhlasím," vysvětluje moderátorka.

Gábina Partyšová se synem Kristianem. Hlídací hodinky by také pořídila

V Česku se každý rok ztratí v průměru 10 až 20 dětí ve věku do patnácti let, po nichž je následně vyhlášeno celostátní pátrání. Celkový počet pohřešovaných dětí je však mnohonásobně vyšší.

Celospolečenskou diskusi na téma bezpečnost dětí vyvolala především ztracená Anička Janatková, po níž se loni 13. října slehla zem. Naposledy ji viděly spolužačky v pražské Tróji, když se vracela ze školy. Od té doby po ní marně pátraly stovky policistů, strážníků, vojáků, hasičů a psovodů.

Rodiče Aničky uveřejnili výzvu, v níž nabízeli tři a půl milionu tomu, kdo jejich dceru zachrání. Stejný obnos chtějí dát i za informaci, která by pohřešovanou dívku pomohla najít (vše o ztracené Aničce čtěte zde).

