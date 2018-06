Hlemýždi jsou lahůdkou, ale také danajským darem

Připravit si krmi z hlemýžďů doma, to je martyrium vyžadujíci mimo jiné chirurgickou přesnost.

Víte, jak vypadá pronajatá klubová místnost druhý den po oslavě? Popelníky přetékající vajgly,zbytky okoralého jídla na mísách a rozbryndané víno na podlaze vytvářejí jedinečnou kompozici i stejně jedinečný odér. A mezi tím vším - v kalužích vavřineckého, závějích cigaretového popela a rozpatlaných zbytcích obložených chlebíčků - leze čtyřicet hlemýžďů. Pracně je posbíráte, protože uklidit musíte tak jako tak, a doma je přendáte z košíku do prádelního hrnce. Tři dny jim pravidelně vyměňujete studenou vodu, aby se vyčistili. Pak je vhodíte do vody vařící, chvilku povaříte a háčkem (ještě že babička kdysi háčkovala) dolujete z ulit jedno tělíčko po druhém. U každého z nich odkrojíte měkké vnitřnosti, špičku hlavy a černý ocásek a současně vytáhnete střívko. To je práce vyžadující chirurgickou jistotu, hodinářskou přesnost a boží trpělivost. Hlemýždě pečlivě promnete v soli a pod tekoucí vodou operete. Pak je dvě a půl hodiny vaříte v okořeněném vývaru. Mezitím v silně osolené vodě,kterou dvakrát vyměníte,dvě hodiny vyváříte ulity,propláchnete je, necháte důkladně okapat a v mírně teplé troubě osušíte. Upatláte nádivku, i s hlemýždími tělíčky ji pracně nacpete do ulit a zapečete v troubě. Servírujete několika pozvaným přátelům, kteří si párkrát kousnou do hlemýždě,a za deset minut je po parádě. Většina labužníků naštěstí nemusí absolvovat výše popsané martyrium, stačí jim usednout v restauraci a objednat, takže česká hlemýždí tradice,patrná hlavně z prvorepublikových kuchařských knih a jídelních lístků, nezmizela. Přežila dokonce období, kdy kleště používané při podávání hlemýžďů (tyto nástroje ještě v některých podnicích zbyly z lepších časů) mnozí číšníci považovali za kleštičky na cukr. V sedmdesátých letech se chodilo na Štědrý den "na šneky" do vinárny U Šuterů nebo do Klášterní, i když pokrmy s tímto názvem měly většinou ze šneků jen ulitu a hlemýždí maso nahrazovala telecí fáš nebo pokrájené kuřecí žaludky. Praví hlemýždi byli později na jídelníčku v Expo 58 a v Opera grillu a v posledních letech se s nimi roztrhl pytel. Hlavně před Vánoci, neboť šneci jsou jídlem postním. Ale třeba v pražské restauraci U zlaté hrušky, odkud jsou naše fotografie,je šéfkuchař Karel Brázda připravuje celoročně na několik způsobů. Obalené v šunce a osmažené v sýrovém těstíčku, po lombardsku v ostré omáčce,po varšavsku naložené v červeném víně a vodce a grilované na špízu se žampiony a anglickou slaninou, po pražsku zapékané v ulitách, po dijonsku na červeném víně či po narbonesku zapékané v gratince s mandlovými lupínky a česnekovou majonézou. Chcete-li zkusit šneky doma, kupte si polotovar - sáček s vyčištěnými ulitami a konzervou obsahující povařené hlemýždě. Nakrájenou veku zalijte bílým vínem, nechte odstát a prolisujte přes síto. Přidejte máslo utřené do pěny, žloutky, sardelovou pastu a jemně pokrájenou petrželku, ochuťte bílým pepřem, muškátovým květem a citronovou kůrou, zahustěte podle potřeby strouhankou. Nechte v ledničce ztuhnout. Pak vezměte vždy kousek nádivky,zasuňte do ulity,zapíchněte do něj hlemýždí tělíčko a dalším kouskem nádivky zakryjte. Protože speciální zapékací misky s prohlubněmi pro ulity nejspíš doma nemáte, použijte kastrol, do kterého nasypete vyšší vrstvu soli a ulity do ní usaďte náplní vzhůru. Pokapejte rozpuštěným máslem a v horké troubě zapečte do růžova, což trvá 10 až 15 minut. Při podávání nezapomeňte přidat dílky citronu. A pokud u vašich dveří někdo zazvoní s košíkem nasbíraných hlemýžďů, nepouštějte ho přes práh.