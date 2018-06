Hledání ztracené chuti

Neexistují žádná přesně daná pravidla, která by nám přikazovala, jaké víno máme podávat k určitému jídlu. Jedno pravidlo má však širší platnost: vína s výraznější chutí je možné kombinovat s chuťově plnějšími jídly, a čím je jídlo jemnější, tím lahodnější chuť a vůni by mělo mít zvolené víno. Odvěká lidská touha po změně vedla zvláště v posledních desetiletích k narušení tradičních kombinací jídla a vína, jejímž výsledkem jsou nové a nečekané chuťové vazby. Dopřejte si také některé z nich.Hledání nezvyklých chuťových kombinací vede často do slepých uliček, avšak někdy je výsledek netušeně elegantní. Pravým objevem je kombinace rakouského nebo moravského veltlínského zeleného nebo kořeněného tramínu (Gew rztramin) s jahodami a čerstvě mletým pepřem.K dobrému plísňovému sýru se nejlépe hodí přirozeně sladké víno. Pozor - je tím opravdu míněno víno přirozeně sladké, a ne přislazované řepným cukrem! Pikantní kombinaci chutí a vůní docílíte, když sousto výrazného sýra (gorgonzola, rokfór) zapijete douškem vyzrálého tokajského vína, rakouským gewürtztramínem nebo excelentním francouzským vínem ze Sauternes. K tvrdým plísňovým sýrům typu Stilton nebo k dánskému modrému zvolte portské.K této tradiční součásti klasické anglické snídaně se většinou podává pouhý černý čaj a pomerančový džus. Pokud chcete být ovšem lehce dekadentní s mísným snobským nádechem, neváhejte a nalijte si do sklenice pravé šampaňské nebo kvalitní sekt. Nevýraznou chuť vaječného jídla doplní právě šumivé víno, protože už svou podstatou proniká do chuti jídla.Přestože u nás nebývá zvykem podávat k polévce víno, neznamená to, že byste nemohli okusit novou italskou kombinaci, kdy se sytá a pikantní rajčatová polévka zapíjí sladkým červeným vínem Lambrusco s jeho typickou třešňovou chutí.Oblíbené jídlo nejen starších lidí, uzenáč (sleď nebo makrela), bývávalo zapíjeno ponejvíce světlým pivem. Ale kdo jednou poznal úžasné a harmonické spojení uzené chuti s chuťově výrazným a voňavým sauvignonem, neodtrhne se více.Přestože zmrzlina si jen zřídkakdy žádá něco k doplnění, existuje jedna dokonalá kombinace, která vás určitě ohromí. Sladké francouzské víno Beaumes de Venise a ořechovo-karamelová zmrzlina rozehraje na vašem patře chuťovou symfonii.Součástí mnoha oblíbených dezertů je pečený sladký vaječný bílek. K těmto sněhovým lahůdkám nebo přímo k nadýchaným sněhovým pusinkám znalci vína doporučují pozdní sběr ryzlinku rýnského nebo francouzské sauternské. Pokud se však chcete dostat do nebetyčných chuťových výšin, poručte si v restauraci na závěr oběda citronový koláč se sněhem a k němu si dopřejte vynikající sladké ledové víno. Není sice nejlevnější, ale stojí to za to. Tato směs sladkosti a kyselosti je skutečně dokonalá.Nejste-li si stále jisti, jaké víno servírovat k určitým druhům jídla, připravili jsme pro vás malou příručku, která vám pomůže se orientovat.