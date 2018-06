Stále honím lásku, říká světová star Pavlína Pořízková

Emigrace, dětství bez rodičů, chudoba. A pak světový topmodeling. To je pohádkový příběh Pavlíny Pořízkové. Co by takovému člověku nemělo chybět, aby se dostal tam, kam vy?

Zůstala jsem bez rodičů, když mi byly tři roky, takže pořád honím lásku. Pocit, aby mě měl někdo rád. Abych ukázala, že nejsem špatná. Prima, ne?

Vždyť máte manžela, děti... A stále hledáte?

Stále hledám, furt to potřebuju.

Jak se vám mimochodem děti vyvedly?

Úplně objektivně musím říct, že mám ty nejfantastičtější děti na světě. Fakt. Můj starší syn, kterému v pátek bude osmnáct, chce být spisovatel. Ten mladší hraje na housle a nejvíc obdivuje Dvořáka. Hezky jsem si je vychovala, ne?

Rozhodně. Vztah k Česku tedy mají.

To jo, ale moc česky neumí. Jen: "Jak se máš? Dobře."

Ale vaše čeština je skvělá. Po jak dlouhé době jste opět v Česku?

Naposledy jsem tady byla kvůli Petře Němcové, která fotila svůj kalendář. Bylo to v roce 2007, kdy jsem se také potkala s Terezkou Maxovou. (Na její pozvání Pavlína Pořízková přiletěla, pomáhá jí s projektem Fashion for Kids - pozn. red.)

Pavlína Pořízková a Tereza Maxová spojily síly v rámci projektu Fashion for Kids.

Jak se podle vás Česká republika za tu dobu, kdy jste ji musela před lety ještě za komunismu opustit, změnila?

Hoooodně! To jsou dvě úplně jiné země. To je jako kdybych byla v Číně a najednou se octla v Paříži. Díky Bohu!

Holky tu máme pořád krásné?

Zcela objektivně - máme nejhezčí holky na světě. Když jdu po ulici a koukám na ně, tak mám pocit, že by všechny mohly být modelkami. Jen ten modeling už není to, co býval, když jsem tou modelkou byla já. A to je dávno.

Takže už modelkou nejste?

Když mě někdo zaplatí, klidně si na sebe něco vezmu a budu si říkat modelka. Ale takových patnáct let se této práci nevěnuji. Jen teď spolupracuji se značkou Avon, její krémy používám, a proto vypadám na třiadvacet. Jinak ne. Už jsem na to prakticky stará. Ale jen na to. Na jiné věci ne!

A čím se živíte?

Hlavně manželem (Ric Ocasek, zpěvák rockové skupiny The Cars - pozn. red.). On platí za všechno. S The Cars měli na jaře novou desku a pak turné. Naštěstí pořád vydělává...