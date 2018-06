Hledám hlubokou lásku a ne sex, říká zhublá Kirstie Alley

"Nelíbilo se mi, jak jsem vypadala. A nechtěla jsem mít sex jako tlustá," přiznala herečka.

"Ale najít někoho na sex je ta nejsnadnější věc na planetě. V tom teď nevidím podstatu. To, co hledám, je člověk, který mě bude hluboce milovat a zblázní se do mě," prozradila dvakrát rozvedená Alley.

Kirstie Alley před zhubnutím

"Poprvé v životě vím přesně, co od muže chci. Chci někoho, kdo mi bude dělat oporu, kdo má odvahu a je šlechetný," tvrdí šedesátiletá Kirstie.

Matka dvou dětí věří, že skutečnou lásku najde. "Jsem zase ve hře," libuje si herečka.

"Mám mnohem více energie, než jsem měla za celý svůj život. Moje tělo už bylo opravdu ochablé. Na obezitě nebylo vůbec nic pozitivního. Cítím se opět normálně," dodala.

Před taneční soutěží měla Kirstie Alley velikost 44, dnes prý oblékne i 34.

Kirstie Alley a její partner Maksim Chmerkovskiy v soutěži Kirstie Alley coby modelka na Fashion Weeku v New Yorku

"Upřímně jsem si ani neuvědomovala, jak jsem vypadala. Před tančením jsem si vždy kupovala šaty od velikosti 44 po 34. Vždy stejné šaty různých velikostí a řekla jsem si, že chci opravdu zhubnout do té velikosti 34!" svěřila se Kirstie na týdnu módy v New Yorku, kde se předvedla jako modelka.

I když v minulosti zhubla mnohokrát, vždy ji čekal nelítostný jo-jo efekt. Tentokrát si ale věří a nehodlá do své skříně vracet původní šaty.