Hledají se nejkrásnější nohy České republiky!

Muži řadí nohy na nejvyšší příčky svého zájmu na ženském těle. Zřejmě i proto se firma Gillette rozhodla uspořádat atraktivní soutěž, která bude znát svou vítězku už 5. června 2008.

Do soutěže byla předvybraná celá řada modelek, hereček, moderátorek a zpěvaček. Hvězdná porota, v níž zasedl například desetibojař Roman Šebrle, herec Maroš Kramár, fotograf Adolf Zika či cvičitel David Huf, vybrala výše zmíněnou trojici krásek.

Faltýnová dře ve fitku

A jak o své nohy vybrané dívky pečují? Petra Faltýnová se prý maže kvalitními krémy od rána do večera. "Opravdu na tom ulítávám, mažu se několikrát denně. Největší podíl na vzhledu mých nohou má ale určitě posilovna. Chodím cvičit třikrát až čtyřikrát týdně. Dvakrát týdně mě mučí trenér, jinak cvičím sama. Jednou měsíčně také chodím na kruhový tříhodinový trénink,“ prozrazuje.

"A ještě dodržuji jednu zásadu – když sedím, tak si nedávám nohu přes nohu. To je to nejhorší, co můžete udělat. Neprokrvuje se vám pak horní část nohou. Myslím na to skoro pořád a snažím se hlídat.“

Kristelová věří baňkám

Kateřina Kristelová přiznala, že se cvičením není moc velká kamarádka a že plně důvěřuje metodě vacum press. "Opravdu to funguje. Chodím na to pravidelně a celulitida je pryč. K tomu ještě samozřejmě používám různé krémy,“ svěřila se moderátorka.

Její krásné nohy můžete vidět nejen v reklamě na holící strojek Gillette Venus Breeze, ale brzy také v časopise Playboy. "Focení proběhne v dubnu v Thajsku. Jsem opravdu zvědavá, jak všechno dopadne. V Thajsku jsem už jednou byla, tentokrát to bude spíše pracovní. Doufám, že fotky budou stát za to.“

Váchová vděčí gymnastice

Lucie Váchová o své nohy nijak extra nepečuje, vděčí za to sportovní gymnastice, které se dvanáct let věnovala. Dalo by se ale říci, že její nohy toho vytrpěly nejvíce. "Mám za sebou hodně úrazů. Třikrát jsem měla nohu v sádře a jeden dopad z bradel mi vlastně zakončil sportovní kariéru,“ vypráví.

"Tenkrát jsem si poranila obě nohy a musela na operaci. Berle jsem odhodila skoro až po půl roce,“ dodává. Nebýt tohoto úrazu, nestala by se Lucie v roce 2003 Miss České republiky. "Kromě gymnastiky jsem se také věnovala skoku o tyči. Kdybych měla nohy v pořádku, mohla jsem do teď závodit a na nějaké promenádování po mole bych neměla ani myšlenky,“ přiznává.

Huf básnil o synovi

Na uvedení novinky Gillette Venus Breeze, kde byly finalistky soutěže o nejkrásnější nohy představeny, nemohl chybět předseda poroty David Huf, který však místo dámských nohou rozebíral svého třináctiměsíčního syna Davídka. "Před čtrnácti dny se David poprvé postavil na nohy a udělal pár krůčků, jsem z něj opravdu nadšený,“ rozplýval se.

