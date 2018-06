Hledač pokladů Gaensel už opět kope

Práce však musely být během pondělí přerušeny, protože svah nad štolou začal povolovat. "Hrozilo nebezpečí sesuvu, nasazení techniky už není možné. Svah je nyní třeba ručně zpevnit výdřevou," řekl Gaensel.

Výsledky Gaensel očekává do Vánoc

Náklady na průzkum i případné vyzvednutí nálezu by měly pokrýt tři miliony korun od sponzorů, první výsledky očekává Gaensel do Vánoc.

Na odkrytí štoly má zájem i obec, která chce ve štole zřídit hornické muzeum. Vedení obce proto požádalo o dotaci 1,4 milionu korun z programu podpory rozvoje regionu ministerstva pro místní rozvoj.

"Muzeum, jehož úkolem je seznámit veřejnost s historií těžby rud v Krušných horách, již mělo v obci před válkou své místo," vysvětlil dotaci místostarosta Hory Svaté Kateřiny Otto Šec.

Od aktivit spojených s hledáním Jantarové komnaty i výstavbou muzea očekává obec i příliv turistů, dodal.

Nikdo přesně neví, kde se poklad nalézá

Jantarovou komnatu, kterou za druhé světové války v Carském Sele u Petrohradu uloupila německá armáda, daroval ruskému caru Petru Velikému pruský král Bedřich Vilém. Až do jara 1945 byla uložena na zámku ve východopruském Královci, nyní ruském Kaliningradu.

Před příchodem fronty však byla údajně odvezena do německého vnitrozemí, tam ale stopy mizí.



Po desetiletí se vynořují o místu uložení komnaty nejrůznější spekulace. Domněnky se točí kolem stovky různých lokalit od východního Polska po Německo.