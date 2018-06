Hledá se Saddámův dvojník

Premiéra by se měla uskutečnit už v červnu, čtené zkoušky proto budou probíhat od počátku května. Zájemci o roli se zatím příliš nehrnou, přestože realizační štáb ujišťuje, že se v ní neobjeví žádné hlasy, které by zpochybňovaly britskou účast v iráckém konfliktu.



S americkým hercem Jerry Halevou, jenž už šestkrát ztělesnil proslulého diktátora, mimo jiné ve snímcích Žhavé výstřely nebo The Big Lebowski, nemohou počítat. Podle vlastních slov už nechce mít s touto úlohou nic společného. Ani v ostrovní říši.



Autor hry Alistair Beaton, který je mezi zasvěcenými znám spíš jako pisatel projevů britského ministra financí Gordona Browna, však nehází příslovečnou flintu do žita. Mezi jeho krajany se totiž v minulosti našlo několik dvojníků jiných neblaze proslulých novodobých despotů.



Například s Adolfem Hitlerem se naprosto přesvědčivě na umělecké bázi vyrovnali třeba Michael Sheard nebo Robert Carlyle. O tom, že by se ve vlasti Shakespeara, která se po dlouhá léta otvírala přistěhovalcům ze všech koutů světa, nenašel typově odpovídající a pochopitelně i herecky nadaný představitel hlavní role, Alistair Beaton ani v nejmenším nepochybuje. V široce rozhozených sítích žádaná rybka jistě uvízne.

Saddám Husajn tak, jak se obvykle nechává fotit