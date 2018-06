Hledá se otec dítěte Mossové

"Přičítali jsme její rostoucí váhu zdravé životosprávě, ovšem když začala po ránu zvracet, bylo nám vše jasné," prozradila blízká přítelkyně modelky australskému magazínu NW.

Život Mossové je od aféry s kokainem, který šňupala se svým bývalým přítelem, zpěvákem Petem Dohertym, plný zvratů. Podrobila se odvykací kúře, přišla o několik lukrativních kontraktů, ale dokázala se znovu postavit na nohy a dostat zpět na vrchol.

Žije však stále chaotickým životem a stýká se s mnoha muži. Zřejmě proto ani ona sama netuší, kdo je pravým otcem dítěte. "Už jsme na to téma několikrát narazily, ale pokaždé to raději přešla, jako by sama nic netušila," prozradila přítelkyně Kate.

Modelka si prý zvykla na žhavé noci v newyorském pánském klubu Scores, kam vyráží společně s herečkou Lindsay Lohanovou. Otcem by tak mohl být kterýkoliv z návštěvníků. Jenže teď se znovu stále častěji objevuje v doprovodu expřítele Petea.

"Kate nechce komentovat spekulace, že by otcem jejího dítěte mohl být Pete," citoval magazín NW nejmenovaný zdroj blízký Mossové. Je stejně pouze jedním z mnoha potenciálních otců. Mezi její nedávné lásky patři také model Jamie Burke, Jack Osbourne, francouzský playboy Jean-Yves Le Fur nebo irský herec Colin Farrell.

Který z nich to je, zřejmě ukáže až čas. Mossová už je matkou tříleté Lile Grace, kterou má z předchozího vztahu s Jeffersonem Hackem.