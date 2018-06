Hledá se nový moderátor k Zárubové. Bude to Zuna, nebo Tuna?

Tahle otázka napadla při pohledu na půvabnou moderátorku a oblíbeného moderátora Pavla Zunu nejednoho z přítomných.

Zárubové by se Zuna zamlouval. "To je úplně ta nejlepší varianta, která by mohla nastat. Ale myslím, že to tak nebude, alespoň podle toho, co vím."

Zuna tuto možnost úplně nevyvrací. "Kdyby se pan Chajda, nebo kdokoliv jiný, rozhodl, že mě chce vrátit za moderátorský pult, tak ať přijde a něco mi nabídne. Může to mít tisíc aspektů, které mohou být přitažlivé, nebo méně přitažlivé, ale poslechl bych si, jak ta nabídka vlastně zní. Takhle se ale v téhle rovině opravdu vyjadřovat nechci."

Sdílnější nebyl ani sám výkonný ředitel Primy Petr Chajda, který má rozhodnout o nástupci současného moderátora Petra Tichého, který Primu opouští. "Nebudu to komentovat," říká.

Petr Tichý, s nímž si Zárubová rozuměla, údajně odchází kvůli nevhodnému jednání svých nadřízených. Pokud za něj Prima nenajde náhradu do konce roku, zůstane do konce ledna, kdy mu vyprší výpovědní lhůta.

Tuna má moc dlouhé vlasy

Zárubová už by ráda věděla, kdo po jejím boku usedne. Pár tipů na svého budoucího kolegu by měla. "Napadl by mě určitě někdo z bývalých kolegů, ale jejich jména říkat nebudu, protože bych je tím mohla odstřelit. Pro mě je důležité, aby byl ten člověk alespoň trošku novinář. A jestli je důležité, aby se ke mě hodil vizuálně? To já neposoudím, to posoudí lidi kolem mě. Asi to ale nemůže být blonďák s takovými vlasy jako mám já. Třeba Jan Tuna by to být neměl, ten by měl delší vlasy než já."

Reportér zpravodajství Jan Tuna na představení nových seriálů Primy chyběl. Zato nechyběli účastníci reality show VyVolení - Noví hrdinové včetně jejich vítěze Milana Vobořila.