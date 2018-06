Hledá se nová Aneta Langerová

Když přišel Filip Jankovič jako host do televizní hitparády Eso, rychle proběhl před kamerou a schoval se za kulisami. "A jéje, další Dolínek," komentoval to moderátor Leoš Mareš.

A možná nebyl daleko od pravdy...

Jankovič, slovenský adept na titul "český pěvecký idol", je mezi dvanácti finalisty SuperStar bezesporu největším showmanem. Stejně jako jím byl loni Stanislav Dolínek. Bude to nejspíš přesně ten typ, který dá soutěži šťávu, ale také ten, o kterém budou někteří diváci říkat: Blázen! Poděs!

Podobností mezi loňskou desítkou a letošní dvanáctkou by se našlo víc.

Když ve třetím kole postoupil íránský medik Ali Amiri, dostal od diváků přes 48 procent hlasů. Všechny ostatní tak přejel o parník... ale něco podobného tu už taky bylo. To když loni ve druhém semifinálovém kole zpíval mladík s podobně exotickým jménem a charizmatem, Sámer Issa.

A co takový Michael Foret? Jeho hezká tvář by mohla zamotat divačkám hlavu podobně, jako se to loni podařilo Julianu Záhorovskému.

Jedno je tedy jisté: lidé si rádi vybírají zpěváky, kteří symbolizují určitý typ. Aby soutěž nebyla k uzívání, musí se v ní objevit krásná dívka (loni Šárka Vaňková, letos Michaela Nosková či Kristýna Peterková), showman (loni Dolínek, letos Jankovič), hezoun (loni Julian Záhorovský, teď Michael Foret či Ali Amiri), ale samozřejmě také výrazně dobrý, syrový zpěvák (loni Martina Balogová a Aneta Langerová, nyní Gabriela Al Dhábba).

"Někdo chce exotiku, jiný lamače dívčích srdcí, někdo vypravěče příběhů," komentuje to šéf poroty Michal Horáček.

Ali není medvídek

"Mezi námi, žádný nový Sámer tam není," prohlašuje Horáčkův předchůdce Ondřej Hejma.

A Horáček dodává, proč například: "Issa byl takový plyšový medvídek, něco jako mladý Elvis, a nečiší z něj zrovna úcta k formálnímu vzdělání. Kdežto Amiri nabízí ve svém zpěvu cosi niterného, je přemýšlivý, procestoval svět a je o dost starší."

Kdo bude chtít, odstřelí klidně i podobnost mezi Petrem Poláčkem a Petrem Bendem. Možná mu postačí to, že Bende - na rozdíl od "českého Bon Joviho" - nikoho nekopíruje a je, jak říká Horáček, spíš skladatel a hudebník než klasický interpret.

Moderátor Leoš Mareš, který měl příležitost seznámit se s loňskými i letošními finalisty osobně při jejich návštěvě Esa, přesto říká: "Podoba mezi Dolínkem a Jankovičem se vážně nabízí. Filip Jankovič bude řádit." Ale jinak má dojem, že loni byla atmosféra soutěže víc vzrušující. A jakkoli se mu líbí Gabriela, Ali či Janika, jasného favorita na rozdíl od minulého roku, kdy sázel na Sámera Issu, zatím nemá.

Aneta a Gabriela, Sámer versus Ali

Přinejmenším jedna dvojice si padla do oka i vzájemně: Aneta Langerová a Gabriela Al Dhábba.

Pro Gabrielu je srovnání s Anetou Langerovou "čest", i když chce být samozřejmě originál: "Anetě jsem fandila, takže mě to těší. Ale když jen jdete v něčích stopách, může se to obrátit proti vám." A Gabriela se - vedle Vlastimila Horvátha - líbí i Anetě. Zato mezi Sámerem Issou a Alim Amirim to skřípe.

"Sámer je úplně jiný typ, jinak zpívá, má méně životních zkušeností. Já mám vedle zpěvu kariéru, on vsadil na showbyznys," distancuje se Ali Amiri, kterého fanynky v internetových diskusích překřtily na Alíčka. "Sámerova deska je však výborná, i když má ještě hodně co vylepšovat."

I Sámer se o Alim vyjadřuje s jistým odstupem. "Zvláštní zpěvák, pro mě až moc zvláštní. Zpívá hezky, ale je to arabské mečení. Neříkám, že špatné, ale mému uchu neladí," podotkl nedávno v rozhovoru pro Magazín DNES.

Málo kyslíku v hudebním rybníku

Důležitá otázka: Kde je "nová" Martina Balogová, o níž mnozí tvrdili, že je jedinou skutečnou a takřka hotovou zpěvačkou? Odpověď zní: Žádná není. Není a není. "Buď jsem skutečnou hvězdu ještě nepostřehl, nebo tam opravdu není," konstatuje hudebník Ondřej Hejma.

Podle hudebního kritika Josefa Vlčka je letošní ročník chudší na talenty - a je to podle něj logické. Nejvíce nadějných zpěváků se totiž uchytí hned v prvním ročníku. "Když se pořádal Rockfest v osmdesátých letech, byl také každý další ročník na talenty chudší. Mimochodem, s postupem času ubývá i nadšení diváků. Když jsem dělal rozhovor s Kurtem Nielsenem, který vyhrál světovou SuperStar, říkal mi, že jeho nástupcům se dostalo dvakrát víc publicity, ale prodali už jen třetinu desek co on," říká Vlček. Mnohým finalistům předpovídá, že po pár letech se za nimi slehne zem.

Nejspíš to tak bude už proto, že pro smršť nových talentů není na hudebním trhu ani místo.

"Loňští finalisté vytvořili konkurenci stávajícím hvězdám pop-music, teď roste konkurence jim samým. V českém hudebním rybníku bude málo místa, málo kyslíku. A kdo jim ty původní písně bude psát?" táže se skladatel a bedlivý pozorovatel SuperStar Karel Svoboda. Nejvíce se mu zatím zamlouvá studentka policejní akademie Kristýna Peterková. Je prý hezká, inteligentní, nechybí jí fluidum ani charizma - a má prostě všechn pět "pé".

Kdo je kdo aneb nová dvanáctka versus stará desítka



Gabriela Al Dhábba-Aneta Langerová

Mají podobný hlas, který si lze lehce zapamatovat, s nikým jiným si ho nespletete. I vizáží jako by si byly trochu podobné: žádné nafintěné slečinky ze showbyznysu.

Co o Gabriele říká Michal Horáček: "Gába je charizmatická osobnost. Naprosto se nepodbízí a má v sobě cosi tajemného, co láká a lákat nepřestane."



Michaela Nosková-Šárka Vaňková

Usměvavá sebevědomá holčička, stejně jako byla loni druhá Vaňková. Mohly by být "komerčními" líbivými typy a - nemyšleno nijak pohrdavě - zpěvačkami středního proudu, jako dělanými do estrád.

Co o Michaele říká Michal Horáček: "Míša je rozená zpěvačka, hodí se do muzikálu, protože má i jevištní předpoklady. Umí všechno - veliký talent."

Kristýna Peterková-Martina Balogová|

Tohle spojení se nabízí nejvíc, ale přiznejme, kulhá. Kristýna není tak výrazný typ jako Martina, má sice nejvypracovanější hlas, ale Balogová měla hezčí. Na druhé straně, Kristýně je lépe rozumět, když zpívá v angličtině, a i jako žena má větší charizma.

Co o Kristýně říká Michal Horáček: "Kristýna má postavu hrdinky akčních filmů, suverénně intonuje a fantasticky frázuje, má nejlepší angličtinu a ještě k tomu všemu výraz. Bomba holka."

Ali Amiri-Sámer Issa

Oba se v semifinále stali miláčky fanoušků, tolik procent hlasů zdaleka nikdo nedostal. Oba mají zahraniční předky. Zdá se, že české dívky zbožňují snědé typy.

Co o Alim říká Michal Horáček: "Ali tuto společnost zpestřuje. Má problémy s češtinou, ale lidé oceňují jeho exotiku. Je inteligentní, symbol niterného podání písniček. Určitě stojí za přemýšlení."

Michal Hudček-Tomáš Savka

I Tomáš Savka byl po semifinále velmi nenápadný, postoupil ve stínu Sámera. Pak se však vypracoval a skončil na čtvrtém místě. Michal Hudček může být i díky vizáži podobný typ.

Co o Michalovi říká Michal Horáček: "Michal má za sebou boj s těžkou nemocí, je na něm znát, že je bojovník. Mezi chlapci jediný životem cejchovaný chlap ve finále. Jestli to bude bavit hlasující holčičky? Uvidíme."

Michael Foret-Julian Záhorovský

Tady není pochyb: hezouni, kteří budou bodovat u dívek. Oba umějí zahrát na diváka, v pravou chvíli se usmát, mrknout do kamery... Foret umí zpívat mnohem lépe než Záhorovský, přesto musel počkat, až ho do finále postrčí porota. Hlasem je však podobný spíše Petru Poláčkovi.

Co o Michaelovi říká Michal Horáček: "Dali jsme druhou šanci právě jemu, protože i když nemá formální pěvecké vzdělání ani jevištní zkušenost, je už teď na tom moc dobře a měl by jít nahoru. Trochu mi vadí, jak hledá očima kamery, to je trochu levné. Diváci levné zboží kupovat nebudou, snad si to Michael uvědomí."

Filip Jankovič-Stanislav Dolínek

Bezkonkurenčně největší showmani obou skupin, takové typy jsou ve finále důležité. Ani jeden není výborný zpěvák, bodují něčím jiným. Mají to, co člověk v showbyznysu potřebuje: šmrnc. Ty dva si prostě divák zapamatuje. Dolínek se symbolem SuperStar stal, Filip Jankovič se jím stát lehce může.

Co o Filipovi říká Michal Horáček: "Filip zatím moc zpěvu nepředvádí, jeho angličtina je skoro parodie, ale jde z něj energie, bezstarostnost, radost a děvčata jsou oslněna jeho nespoutaným mládím."

Monika Šramlová-Petra Páchová

Pro Moniku zatím platí to, co loni pro Petru: je to trochu nevýrazný typ. Má hezký hlas, její zpěv je skoro profesionální, ale musí přidat charizma.

Co o Monice říká Michal Horáček: "Monika je hudební osobnost pro ty, kteří poslouchají náročnější muziku. Sází na kvalitní skladby, ale jestli zaujme masy, to je otázka."

Petr Bende-Petr Poláček

Trochu podobná vizáž, i když Poláček byl asi větší fešák a trochu výraznější. Jenže u diváků to nezabodovalo, skončil devátý. U Bendeho platí: je nevýrazný, není to typ, o kterém by si divák řekl - jo, to je ono!

Co o Petrovi říká Michal Horáček: "Petr Bende je zvláštní typ. Jediný, kdo je víc skladatelem a muzikantem než zpěvákem. Má vlastní názory, píše si písně, čte filozofické knihy. Člověk ho musí slyšet zpívat víckrát, než ho docení."

Klára Zaňková-Veronika Zaňková

Tak tohle je světový unikát. Sestry jako by soutěžily, která z nich má hlubší hlas. Mladší Klára v tomto srovnání vede, ale co je důležitější: je trochu živější, možná se poučila z toho, že její sestra byla strnulá, skončila poslední a její deska se prodávala jako bonus k pracímu prášku. Tip: Klára dojde dál.

Co o Kláře říká Michal Horáček: "To je dívka, která má nejsilnější a svým způsobem nejslibnější hlas. Nadaná, usilovná. Taky slušně vychovaná. Ale musí najít něco, čím strhne, nebo alespoň zaujme."

Vlastimil Horváth- ??

Někdo v něm vidí kus Sámera, ale zatím zdaleka není takový suverén. Může to být právě ta zakřiknutost a nejprocítěnější zpěv ze všech, co na divačky zapůsobí. Podobně jako on umí dojmout ženské publikum, ale úplně ze všeho nejvíc je Vlastimil Horváth, jeden z největších mužských favoritů, typ sám o sobě.

Co o Vlastimilovi říká Michal Horáček: "Vlasta je kluk, který šel hrozně rychle nahoru. U castingu to vypadalo, že má ambice možná tak zpívat v baru, ale pak si začal věřit - a proměnil se k lepšímu. Je velice muzikální, má velký rozsah a rytmické cítění. Doufám, že to pořádně rozbalí."

Janika Kolářová- ??

Typ, který v loňské SuperStar chyběl. Temperamentní, pohybově velmi nadaná. Ale zatím těžko soudit, kterou skupinu diváků zaujme.

Co o Janice říká Michal Horáček: "Janika ještě hodně rozkvete, až bude tancovat. Chytrá a kultivovaná. Jestli bych si pustil její CD, je zatím otázka. Ale dívám se na ni moc rád."

Kdo vyhraje?

(kurzy Tipsportu na celkového vítěze z 31. března 2005)

Gabriela Al Dhábba 5:1

Kristýna Peterková 6:1

Michaela Nosková 6:1

Ali Amiri 7:1

Vlastimil Horváth 7:1

Petr Bende 9:1

Michal Hudček 12:1

Klára Zaňková 14:1

Janika Kolářová 15:1

Filip Jankovič 20:1

Monika Šramlová 22:1

Michael Foret 20:1 Kdo měl vyhrát loni?

(kurzy na sázky před prvním kolem na to, kdo vypadne)

Martina Balogová 90:1

Sámer Issa 70:1

Aneta Langerová 15:1

Petra Páchová 8:1

Julian Záhorovský 6:1

Petr Poláček 6:1

Šárka Vaňková 6:1

Veronika Zaňková 3,5:1

Tomáš Savka 3:1

Stanislav Dolínek 2,5:1

