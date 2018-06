hlavolamy pro dospělé

Že se dá pomocí hlavolamů nejen bystřit mozek, ale také zbohatnout, není od dob Rubikovy kostky žádným tajemstvím. Možná ale ještě nevíte, že zbohatnout lze nejen na jejich výrobě a prodeji, ale i luštěním - ten, kdo jako první bezchybně složí hlavolam zvaný Eternity, má slíbenu odměnu ve výši milionu liber. Eternity ze všeho nejvíc připomíná puzzle - obsahuje 209 různě tvarovaných dílků, které se mají složit do velkého dvanáctiúhelníku. Pokud investujete 30 korun do vstupného, můžete si ho prohlédnout právě dnes a zítra na výstavě hlavolamů v pražském Domě pánů z Kunštátu a z Poděbrad v Řetězové ulici. Kromě něj je zde k vidění ještě více než pět set druhů dalších hlavolamů. Světovou premiéru tu bude mít ještě několik z nich - například »Cube 21« autorů Hršela a Kopského je výrobek starý přesně měsíc. Na první pohled vypadá jako Rubikova kostka, po rozmotání do prapodivného tvaru je ale skutečně problém narovnat ho nazpět do spořádané krychle. Pro luštitele víkendových hlavolamů připravili organizátoři malou odměnu: prvních deset z těch, kteří přinesou na tuto výstavu správné řešení všech tří dnešních úloh, obdrží hlavolam zdarma - a to jak v sobotu, tak v neděli.