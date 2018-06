hlavolamy pro celou rodinu

1. Jedu na kole proti větru tempem jeden kilometr za 6 minut a nazpátek stejnou cestou po větru rychlostí kilometr za 3 minuty. Jakou mám průměrnou hodinovou rychlost za bezvětří?2. Položte mezi čísla 4 a 5 takový symbol, abyste získali číslo větší než 4, ale menší než 5.3. Dvě opice stojí u kladky, na níž je zavě šeno lano s dostatečně dlouhými konci dosahujícími k zemi. Označme si opici vpravo jako Žofku a vlevo jako Lízu. Máme tři různé situace a vy máte určit, která opice v každé ze situací bude rychleji nahoře. a. Žofka a Líza jsou stejně těžké a lezou stejně rychle. b. Žofka je po nemoci a leze pomaleji než Líza. c. Žofka je nyní o 10 kg těžší než Líza, ale leze dvakrát rychleji.4. Zpaměti spočítejte: Když bylo mému otci 31, mně bylo 8 let. Nyní je můj otec dva krát tak starší jako já. K olik je mi let?5. Rozdělte následující kapku na dva stejné díly.7. Eskymák se rozhodl dojet na saních do vzdáleného města pro zásoby. Celý první den jel plnou rychlostí. Ale v noci m u dva psi utekli se smečkou vlků. Eskymák pak pokračoval v cestě jen se třemi psy, takže rychlost saní se rovnala jen třem pětinám rychlosti původní. Do města přijel tím pádem o dva dny později, než ho čekali. Kdyby ti dva psi s nimi běželi ještě 50 mil, byl by se zpozdil jen o jeden den. Jak dalekou cestu ujel za ty dny do města?8. Za tuto úlohu bylo vypsáno kdysi tisíc dolarů panem Samuelem Loydem. A to bylo v době, kdy to byla cena pěkného domku. Nechcete se s ní potrápit dnes? Na šachovnici 6 x 6 začněte skákat koněm v levém horním rohu a doskákejte přes všechna pole (každým právě jednou) do pravého dolního rohu na 35 skoků.1. 15 km/hod. Tam jedu rychlostí 10 km za hodinu a zpět 20 km/hod. Vítr mi ubírá a přidává v každém případě stejně, tj. 5 km/hod.3. a) Současně, to jste určitě uhádli. b) Současně, a to by vás mohlo překvapit. c) Líza. Těžší Žofka zůstane na zemi a bude vlastně pomáhat Líze.4. 23. Rozdíl našich let je 23, a tak otci musí být 46.5. 6.7. 133 a 1/3 míle.Klíčová je věta o 50 mílích. Odvodíme z ní denní rychlost 50/v+1=50/(3/5v), která je 33 1/3, pokud máme všech 5 psů. Rozdíl dvou dnů za daných podmínek vznikne jen na trati 133 a 1/3 míle.Úloha je připisována Jacku Londonovi.8. Nemá řešení. K ůň skáče vždy z pole jedné barvy na druhou (opačnou) Začínáte-li na bílém poli, skáčete na černé a pak na bílé.35. tah vede na černé pole, ale políčko vpravo dole je bílé, takže pan Loyd si mohl šťastně užívat svých peněz.