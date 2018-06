Hlavolamy mají svou krásu

Hlavolam, který má uprostřed další hlavolam, a ten by mohl mít další hlavolam...

Inspirací byla samozřejmě dnes již legendární Rubikova kostka, která ostatně odstartovala vznik řady dalších prostorových kombinatorických hlavolamů. Pro někoho, kdo se zabývá teorií krystalografických grup, to byla svým způsobem určitá výzva. A tak jsme spolu s Vojtěchem Kopským, u něhož jsem v té době pracoval na své kandidátské disertační práci, chtěli vytvořit vlastní matematickou hračku. Již na začátku jsme si vytkli za cíl, aby hlavolam měl originální "matematiku", jež by vybočovala z řady již zmíněných hlavolamů.V rámci původní myšlenky, která byla postupně rozvíjena až do finální podoby Cube 21, vzniklo několik dalších hlavolamů, ale Cube 21 považuji z nich za nejhezčí, a tak ostatní zůstaly víceméně na papíře.Krása, smím-li použít tohoto výrazu, takovýchto kombinatorických hlavolamů spočívá mimo jiné právě v tom, že zdánlivě jednoduchá věc vytváří dostatečně složitou strukturu k řešení. Podle mého názoru prostorové kombinatorické hlavolamy, které obecně mezi hlavolamy tvoří dosti výjimečnou skupinu, si své příznivce vždy najdou. Navíc hlavolam jako takový má i jistý protistresový účinek; pokud se ho ovšem nesnažíme co nejrychleji za každou cenu vyřešit.Dost možná.Již jsem mluvil o Rubikově kostce jako prapůvodní inspiraci a také o teorii krystalografických grup. Konkrétní vysvětlení, obávám se, by bylo delší, velmi odborné a poněkud nesrozumitelné.S tím si může vyhrát opravdu hodně dlouho.