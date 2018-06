Hlavním koníčkem Zory Jandové je Ester

Zora Jandová jinak příliš nesouhlasí s tvrzením, že mateřství je posláním. "Víte, já nemám ráda taková vzletná označení, být mámou je vlastní a přirozené každé ženě a měla by si to patřičně vychutnat, s láskou a potěšením."

Zora Jandová je mámou dvou dětí a přiznává, že si nemůže dovolit "ulítnout" natolik, že by se věnovala jen a pouze umění Tai-ji i v jeho složité duchovní rovině, využívá jej spíše fyzicky a bere si z něj to, co potřebuje.

"Je jedno, jestli je to koníček nebo něco, co člověku dělá radost, ale je důležité něco takového mít. Něco, co nám dává příjemnou, zdravou a dobrou energii, kterou prostřednictvím této radosti získáme. Myslím si, že když je člověk sám dobře naladěn, tak stejně jako ošklivá a blbá nálada je nakažlivá, tak i ta dobrá nálada je přenosná. Když se na někoho ráno usmějete, tak i on ten úsměv bude s největší pravděpodobností šířit dál," poznamenala.

"K Tai-ji jsem se dostala náhodou. Měla jsem hrát nějakou filmovou scénu, v níž jsem měla použít prvky japonského bojového karate, a tak jsem vyzkoušela několik lekcí. Zalíbilo se mi to, v souvislosti s tím jsem objevila i pohybové umění Tai-ji, a to mne okouzlilo úplně."

Zora Jandová má teď sice jiný program, ale potvrzuje, že díky pohybovému umění Tai-ji se cítí být dobře naladěna, a svým naladěním ovlivňuje i pohodu své dcery.