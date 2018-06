Hlavní roli v divadle dostala móda

12:38 , aktualizováno 12:38

Moderátorka a spolumajitelka Divadla bez zábradlí Hana Heřmánková spojila příjemné s užitečným a pozvala na jeviště známé herecké a moderátorské tváře, aby představily originální šaty Beaty Rajské, Táni Vokřálové a značky La Halle a Tveret. "Konečně život, to je přesně to, co na molech chybí," komentovala atmosféru módní návrhářka Beata Rajská. Celebrity totiž, nejen že šaty obléky a ukázaly, ale zároveň - díky choreografii - působily velmi přirozeně.

