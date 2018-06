Hlavní podmínkou při rozhodování o dítěti je samostatné bydlení

Na čtvrtém místě se umístila jako velmi důležitá podmínka pro to, aby se člověk rozhodl pro narození dítěte, dokončená příprava na povolání; velmi důležitá je pro 39 procent občanů. Značný význam pro rozhodnutí o dítěti má podle dotázaných i prožití období svobody, volnosti či cestování a podmínka dobře vybavené domácnosti. Tyto okolnosti považuje za velmi důležité přibližně čtvrtina dotázaných.Méně než pětina respondentů považuje za velmi důležitou okolnost to, že mohou počítat s pomocí státu, a to v zajištění životní úrovně a při péči o dítě. Stejná část občanů považuje za velmi důležitou praxi a zkušenosti v zaměstnání. Relativně malý význam pro rozhodování o narození dítěte má možnost počítat s pomocí rodičů, za velmi důležitou ji považuje 14 procent lidí. Podle šetření přikládají samostatnému bydlení a dostatečnémupříjmu větší význam lidé do 30 let. Větší důraz na jistotu, že pomůže stát, kladou respondenti se základním vzděláním, vysokoškoláci zase na zkušenost a praxi v zaměstnání. Z hlediska rodinného stavu pak přikládají svobodní lidé všem okolnostemvětší důležitost než rozvedení, ovdovělí a lidé žijící v manželství.