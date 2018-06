Hlavně, že to Kurnikovové sluší!

Má krásnou štíhlou postavu, milou tvářičku, vyzývavě se obléká a rozpustile pohazuje dlouhým blond copem. Už v devíti měla manažery a ti z ní vychovali symbol, který výrazně přesáhl hranice sportu. Málokoho už zajímá, jak Kurnikovová hrála. Ale slušel jí ten nový sexy obleček? A s kým že se to noc předtím vedla za ruku?



Ať chvíli mluví čísla

Díky tenisu vydělala loni pět set tisíc dolarů, tedy asi patnáct milionů korun. Zdá se vám to hodně? Nebo málo? Rozhodně jsou to směšná tři procenta jejích příjmů! Peníze z focení, reklam a módních přehlídek sahají ročně ke dvaceti milionům dolarů! To je slušné vedlejší zaměstnání, ne?

Na dceru atletky a zápasníka z Moskvy se světový sport těšil jako na velký talent. Místo toho dostal manekýnu, jakou ještě neměl.

Kolem Kurnikovové je mnohem větší ruch, než tomu bylo či je u Navrátilové, Grafové a Agassiho dohromady. A to ještě mladá Ruska nic nevyhrála! Tedy pokud nepočítáme tituly za nejvíc sexy postavu, nejkrásnější vlasy a podobně.

Představte si její běžnou tiskovou konferenci. Trvá poměrně dlouho, než krásná Ruska přijde, musí být přece dokonale upravená. I když právě hrála tuctový zápas, sál zaplní desítky novinářů. Jedna, v lepším případě dvě otázky padnou na tenis. Spíš jen ze slušnosti. Pak už se rozebírají milenci a nejnovější póza na titulní straně společenského magazínu.

Pro příklad sáhněme do těchto dnů. V Austrálii končí jeden z největších turnajů roku a Kurnikovová se na něm objevila s náplastí v dolní, odhalené části zad. Novináři se hned ptali, jaké schovává tetování. A byli zklamaní: "Je to jen ochrana proti bolesti zad."

Ostatní tenistky s půvabnou Ruskou nekamarádí, je prý nafoukaná. Ředitelé světových turnajů po ní naopak prahnou. Máte Kurnikovovou? Tak dostanete víc peněz od sponzorů, přijde víc diváků, a navíc budete v televizi.



Jak tvrdý je život bez sexy Anny, poznali loni v Hamburku. Kurnikovová tam vzkázala, že dorazí, a šéf turnaje rozpoutal reklamní bouři. Pak Ruska změnila názor a odjela do chorvatského Bolu. "Nebude žádný sex-tenis," vysmíval se německý tisk. V duchu tenisových výsledků ještě dopsal: "Prohráli jsme nula:sex, nula:sex s Bolem."



Skákat mají jen míče

Své pověsti mladá kráska vydatně pomáhá. Před lety například propagovala podprsenky. Slogan? "Skákat mají jen míče." Svět žasl, když se její akty objevily v lechtivém časopisu Penthouse. Ten nyní Kurnikovová žaluje: ukázalo se, že na fotografiích nebyla ona.

Kolem Kurnikovové se točí zástupy mužů. A ona si pečlivě vybírá. Už několikrát ukázala, jak pohrdá "obyčejnými". V roce 2000 okřikla zástup anglických fanoušků: "Zmizte, mě si stejně nemůžete dovolit."

O svých láskách Anna příliš nemluví, ztrácí se v nich i bulvární tisk. Ještě před rokem řekla: "V mém životě jsou jen dva Sergejové." Ten první je otec, druhý nosí slavné příjmení Fjodorov. S pohledným krajanem a jedním z nejlepších světových hokejistů chodila Anna od svých čtrnácti. Romance nadobro skončila loni, přestože už před třemi lety dostala těžkou ránu.

Ruská diva, aniž se rozešla s Fjodorovem, tehdy nečekaně přijala snubní prsten od dalšího výtečného hokejisty Pavla Bureho. Šperk za milion dolarů za pár týdnů vrátila a byla zpět u Fjodorova.

Spím jen s Teddym

Teď je Kurnikovová v náručí jiného hezouna, popového zpěváka Enriquea Iglesiase. Seznámili se při tvorbě videoklipu a hned se pohádali. Iglesias o den odložil natáčení dráždivých scén, protože Ruska měla na ústech akné. Ta poté naštvaně prohlásila, že idol žen "vůbec neumí líbat". V létě už podle svědků vzbudili polovinu luxusního hotelu Four Seasons. Tak divokou prý zažili noc. Kurnikovová, která se zapletla i s několika tenisty, se tehdy hájila: "Spím jen se svým plyšovým medvídkem Teddym."

V polovině devadesátých let byla Anna první a jedinou tenisovou modelkou. Dokonce po ní pojmenovali počítačový virus. Nad půvabnými mladicemi, kterých stále přibývá, povýšeně mávne rukou: "Kopie nikdy nemohou být tak dobré jako originál."