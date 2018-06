Hlavně neprodělat kalhoty, říká o byznysu jménem Česká Miss Maláčová

Co si slibujete od systému odměn pro modelingové agentury či školy, které vyšlou svoji zástupkyni na casting České Miss?

Praxe z uplynulých let ukázala, že není důležité "dívky vlastnit", tedy exkluzivně je zastupovat. Myslím si, že je v Česku mnoho krásných dívek, které se třeba nepřihlásily jen proto, že se bály. To samé platilo i pro modelingové agentury, které mohly mít obavy, že jim jejich dívku "ukradnu". Tak to není. Je to o tom, že každý má kolem sebe hezké dívky, a pokud ji přihlásí - ať je studentka nebo úřednice - jednoduše je odměníme, pokud jejich favorit uspěje. Uvidíme, s jakou reakcí se to setká, pak celou situaci vyhodnotím.

Jitka Nováčková, Jitka Válková, Michaela Maláčová a Eliška Bučková

Letos poprvé míříte do všech regionů, proč ten odklon od dosavadní strategie uspořádat casting jen ve velkých městech?

Opět je to přirozený vývoj na trhu. Před osmi lety jsme začínali s elektronickými přihláškami, pak nám slečny musely potvrdit účast mailem a přijít do nejbližšího velkého města. Letos se přesouváme do všech čtrnácti krajů, nově do obchodních center a očekáváme, že přijdou i dívky, které dřív do soutěžení nešly jen proto, že to na casting měly daleko. Teď mě ještě napadá, že když dívka neuspěje v Brně a přijede znovu do Prahy, stále má šanci uspět. Pro prvních padesát nejlepších z každého regionu máme také odměnu.

Podruhé pořádáte Českou Miss bez konkurence. Myslíte, že je to výhoda?

Má to svoje plusy i minusy. Když je tu jedna vládkyně, lidi to samozřejmě víc dráždí. Ale osobně si myslím, že jdeme tím správným směrem. Tomu odpovídá i moje nasazení a jen pro připomenutí - všechny dosavadní vítězky se dokázaly prosadit jak v osobním, tak v profesním životě. A to je pro mě největší odměna. Nechci to zakřiknout, vážný skandál v průběhu soutěže se nedá nikdy vyloučit, ale když se tomu fakt věnujete a dáváte si pozor, pak se podobným věcem snáz předchází.

Mimochodem, jak jste na tom letos s rozpočty? Navyšovaly se, nebo také šetříte?

Rozpočty se snažím pořád snižovat. Všichni utahují opasky, my nemůžeme být jiní. Samozřejmě se snažíme oslovit další komerční partnery, v tomto směru cítím ještě jistou vůli. Ale když si o sobě přečtu, jaká jsem díky České Miss byznysmenka, tak se jen usměju. Pro nás je důležité neprodělat kalhoty, abychom na konci roku mohli opět pokračovat. Určitě to není o tom, že se po miss sejdeme a rozdělíme si miliony na odměnách. I to je jeden z důvodů, proč jsem odstoupila od spolupráce s televizí Nova. V Česku není žádný program, který by za podobné projekty počítal zisk v řádu milionů. Česká Miss není jen finále, ale i další péče o dívky v průběhu roku. Raději proto investuji do nich, aby nás důstojně reprezentovaly i ve světě, než někam do "reklamy".

Na Kevinu Costnerovi, který bude hvězdným hostem letošního finále, se asi šetřit úplně nedalo...

Je to vždycky ta nejnákladnější položka, ale tahle investice se vyplatí. Letos navíc lidé z agentury odvedli skvělou práci, jelikož Kevina Costnera oslovili s předstihem, abychom jeho účast neřešili na poslední chvíli, jako tomu bylo v předchozích letech.

Kolik takový Kevin Costner stojí?

Řádově se pohybujeme v desetitisících dolarů, ne stovkách. To by byla nereálná věc.

Vidím, že jste i letos perfektně sladěná. Zdobí vás klenoty vaší společnosti, která prodává luxusní zboží. Tenhle byznys vám vynáší?

Jsme na dobré cestě. Patříme k největšímu prodejci luxusního zboží ve střední Evropě, kromě Česka a Slovenska jsme i v Maďarsku a expandujeme i do Polska. Oproti České Miss je toto skutečný byznys, který využívá zázemí, kterým se můžeme pochlubit.