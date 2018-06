Hlavně hrát, přeje si Vagnerová, kterou film zachránil od likvidace anorexií

Jste rodilá Pražačka. Jste pyšná na to, že jste v metropoli mohla vyrůstat, nebo jste to někdy vnímala jako přítěž?

Nikdy jsem to nevnímala jako přítěž. Jsem z Jižního Města a všichni víme, že Jižák je město snů....

Potýkala jste se v dospívání s anorexií, která mohla souviset s vysokými nároky velkoměsta. Jak to vidíte s odstupem času?

Těch slabin bylo víc. Nedá se to tak jednoduše pojmenovat. Naštěstí už to mám za sebou a už nikdy nechci takový období znova zažít.

Dá se anorexie vyléčit jednou provždy, nebo je ten strašák někde stále ukryt?

Říká se, že se vyléčit úplně nedá a že si člověk musí dávat pozor celý život. Já mám kolem sebe kamarády, kteří by mě pěkně profackovali, kdybych se o to jenom pokusila. Když si vzpomenu na to, co jsem měla včera k obědu, myslím, že jsem na velmi dobré cestě se anorexii už celoživotně vyhnout.

Takže návrat k modelingu už nehrozí?

Na to už jsem trošičku stará, nezdá se vám? (smích)

O tom bychom mohli polemizovat...

Ne, k modelingu se vracet nechci. Práce modelky byla perfektní brigáda. A tak to zůstane.

Hodně vám v době, kdy jste bojovala s anorexií, pomohl váš bývalý přítel, srbský režisér Marko Simić. Byl to právě on, kdo vás přivedl k herectví?

S Markem jsem byla víc než šest let, takže jsme se určitě vzájemně hodně ovlivnili. Určitě sehrál roli velmi podstatnou.

Mimochodem - zanevřela jste po vašem rozchodu na jižní temperament?

Kdepak. Právě si buduji nový vztah s klukem s jižanským bratislavským temperamentem.

Vraťme se ještě na chvíli k herectví. Zahrála jste si v řadě seriálů i filmů. Momentálně se na obrazovkách uzavírá novácká Expozitura. Myslíte si, že jste dobrá herečka? Názor určitě máte. S odpovědí, že to musí posoudit jiní, se nespokojím.

Myslím, že jsem strašně moc dobrá, talentovaná, úžasná a krásná herečka, a to jestli jsem namyšlená, musí posoudit jiní. (smích)

Výborně! Trochu jsem testoval vaše sebevědomí, pro boj s anorexií nezbytné. Co si přejete do budoucna?

Hrát. To by mi fakt udělalo radost.