Hlávkův most obsadili Šmoulové zmalovaní od Havlové nebo Anny K.

"Je to takový vysmátý tanečník, má hvězdičky místo očí. Rozhodně je pozitivní, vtipný. Je to kamarád a vůbec se mi s ním nechce loučit," řekla u svého výtvoru Anna K.

Rozloučit se ale musí stejně jako ostatních devatenáct osobností, které se do malování Šmoulů pustily. Postavičky budou totiž v říjnu vydraženy Nadačním fondem Albert a získané prostředky budou použity na nákup sportovních potřeb pro české dětské domovy.

Anna K se svým Šmoulou

"Pracoval jsem na tom čtyři dlouhé dny a to ani nemluvím o té myšlence, u které taky dlouho trvalo, než mě napadla, takže já bych byl rád, aby se to vydražilo za šestimístné číslo. Když tam bude pět nul, tak budu spokojen," ocenil svého Šmoulu hokejista Dominik Hašek.

Nejluxusnější postavičku vytvořil bezesporu architekt Bořek Šípek. "Seděli jsme proti sobě a intenzivně se pozorovali. Trvalo to hodně dlouho, než řekl první slovo. Začal tím, že mi závidí můj nos, že nesnáší tu svou bambuli. Řekl jsem mu, že je jednoduché si nechat udělat plastickou operaci, mnoho lidí to dělá také, nabídl jsem mu, že seženu chirurga. Nabyl ke mně zřejmě důvěru, protože hned řekl, že by raději, abych mu to udělal já sám a hned přidal, že oni modří vůbec nemají tušení jaké to je být černý, že by chtěl také zažít," popsal vznik svého Šmouly Šípek.

Šmoulové na Hlávkově mostě Bořek Šípek a jeho Šmoula

"Říkal, že miluje extravagantní oblečení, zlato, štras, flitry a pak se zastyděl, že je to asi moc. Zalíbila se mi jeho otevřenost, a tak jsem se rozhodl, že se pokusím mu všechno splnit," dodal s tím, že se bavili i o ceně a jeho třpytivý Šmoula by prý rád "šel za velký prachy".

Sochy zůstanou na Hlávkově mostě 24 hodin a pak se vydají na cestu po obchodních centrech v několika městech České republiky. Dražba postaviček proběhne 10. října.