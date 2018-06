Hlava Baracka Obamy zdobí americké robertky

Všechny příznivkyně amerického prezidenta, které po nocích sní o hlavě státu, si teď alespoň částečně mohou splnit své tajné touhy. Americký trh totiž přichází s novým modelem robertku s názvem Head O State, který razí heslo "Miluješ svého kandidáta, nech ho, ať pomiluje on tebe".

Erotická hračka má podobu prezidenta Spojených států, jeho délka je přibližně 19 centimetrů a za cenu zhruba dvacet dolarů je k sehnání ve zlaté nebo v modré barvě. Zklamání možná přinese dámám, které si potrpí na vibrace, protože model není vybaven baterkami, a nefunguje tedy jako vibrátor.

V českých sexshopech podobné hračky zatím ke koupi nejsou a podle jedné z pracovnic v budoucnu výrobci neplánují uvést na český trh erotické pomůcky s podobiznou například Jiřího Paroubka nebo Karla Gotta.

"My bereme jen produkty od Němců, takže nic podobného u nás nemáme, ani se nic nechystá v souvislosti s blížícím se summitem. Nevěřím ani, že by se do budoucna začaly podobné vibrátory s obličejem osobností vyrábět, řekla bych, že český národ na to moc není. Máme jen vibrátory ve tvaru zvířátek, nejprodávanější jsou pak červíci," řekla iDNES.cz pracovnice obchodu s erotickým zbožím.

Výrobky s podobiznou amerického prezidenta těží z "obamamánie", která vypukla po podzimních volbách. Obamovo jméno nebo tvář se od té doby objevily nejen na oblečení, ale i na sladkostech či dokonce na doutnících z Nikaragui. Prezident Spojených států se také objevil na obálce zvláštního vydání komiksu o Spidermanovi. Obama se totiž už dříve přiznal, že je velkým fanouškem pavoučího muže. - čtěte Obama na titulu komiksu