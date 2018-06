Markéta Poulíčková zkouší už třetí pěveckou soutěž u nás

Markéta Poulíčková, s uměleckým jménem L.B.P. (Little Black Peggy - "Malá Černá Markétka" - pozn. red.), se hudbě věnuje už od svých čtyř let a s vystupováním před kamerou má bohaté zkušenosti.

Objevila se v druhé sérii Česko hledá SuperStar, v národním kole Eurosongu, v Souboji hitů, v Noci s Andělem a také moderovala hitparádu v televizi Óčko.

I tak se ale ostýchala do Hlasu ČeskoSlovenska přihlásit. "Do soutěže mě přihlásila kolegyně z divadla. Věděla, že bych to chtěla zkusit, jen mi chyběla odvaha," svěřila Revue iDNES.cz Poulíčková.

"Je to sice třetí soutěž, ale v SuperStar jsem byla hodně mlaďounká. A Eurosong byl přece jen jiný typ soutěže. Účastnili se ho už v Česku renomovaní lidé. Této příležitosti si velice vážím," dodala zpěvačka, která si zkusila i zahraniční soutěže.

V roce 2003 vyhrála hlavní cenu na festivalu v egyptské Káhiře, kde soutěžila s písní Michala Davida Teď královnou jsem já z muzikálu Kleopatra.

Právě Michal David je společně s Pepou Vojtkem, Darou Rolins a Rytmusem koučem v soutěži Hlas ČeskoSlovenska.

Michal David Markéta Poulíčková je známá taky jako L.B.P.

"Miluju takové ty hlasy typu Mariah Carrey, Whitney Houston - jsou, co se týká rozsahu, unikátní," řekl Michal David a bude tedy zajímavé sledovat, jestli se mu bude líbit i Markéta.

Mladá zpěvačka a herečka, která kromě psaní vlastních textů občas také moderuje, už tři roky vystupuje v Hudebním divadle Karlín.

Před pěti lety vydala své debutové album s názvem Story Of Life. Na albu je i stejnojmenná píseň, která se objevila v americkém filmu Breathful.