Hlasem chce být „sladký“ Koreň i drsňák Kutheil

Matej Koreň Matej Koreň Věk

25



Bydliště

Svätý Jur



Stav

svobodný



Jaký hlas se mi líbí

"Takový, z něhož mám husí kůži, který vzbuzuje emoce. Líbí se mi Jammie Cullum nebo Damien Rice."



"Jsem 'sladký' chlapec, od šestnácti mám cukrovku," prozradil se smíchem Matej, který byl v roce 2006 finalistou druhé řady soutěže Slovensko hľadá SuperStar.

Po pěvecké soutěži nahrál album, ale protože s ním nebyl spokojený, nevydal ho. V roce 2008 byl předskokanem kapely Olympic během jejich turné na Slovensku. Objevil se i v muzikálu Fontána pre Zuzanu a nazpíval písničky ke slovenské verzi disneyovky Na vlásku.

"Pak jsem asi na rok a půl přestal zpívat a začal jsem pracovat jako normální člověk, ale zjistil jsem, že chci dělat hudbu," řekl Matej, který teď zpívá v kapele Replay Band, píše texty i hudbu. Přestože je silný cukrovkář, zvládá to v pohodě.

"Neberu to tragicky. Cukrovka není ani tak nemoc, jako spíš životní styl a já jsem si na ten svůj zvykl. Dá se s tím žít, je to v rámci normy v pořádku. Člověk se ale samozřejmě musí kontrolovat," dodal zpěvák, který v neděli večer zazpívá píseň Let Me Entertain You od Robbieho Williamse.

Hardrock se už tolik neposlouchá

Petr Kutheil Petr Kutheil Věk

30



Bydliště

Praha



Stav

zadaný (přítelkyně Michaela)



Jaký hlas se mi líbí

"Až teď jsem objevil Adama Lamberta a strašně mě překvapil. Vybrali si ho do skupiny Queen, kde by měl být jakousi 'náhradou' za Freddieho Mercuryho."



"Jsem rocker, ale chtěl bych si vyzkoušet i jiné polohy, abych zaujal i jiné skupiny posluchačů. Pravdou je, že hardrock se u nás už neposlouchá tolik jako dřív," řekl iDNES.cz Petr Kutheil, který si s koučem soutěže Pepou Vojtkem zazpíval v muzikálu Galileo.

"Byl jsem úplný benjamínek, když jsem ve svých sedmnácti vstoupil do světa showbyznysu a byl jsem z toho na začátku vyplejsklej. Ty lidi jsem znal jenom z televize, nebo jsem je poslouchal v rádiu. Musím ale říct, že mi všichni pomáhali, včetně Pepy," prozradil Petr, který zpívá v kapele Votchi a vystupuje také s RockStars band.

Momentálně hraje v muzikálu Hamlet, ale na kontě má i takové tituly jako Don Giovanni, Jeckyl and Hyde, Vodník, nebo Kladivo na čarodějnice, kde potkal svoji přítelkyni Michaelu.

"Jsme spolu zhruba dva roky. Dali jsme se dohromady při práci. Bylo jí šestnáct a tancovala v muzikálu Kladivo na čarodějnice. Teď se pokouší i o studium zpěvu," prozradil rocker.

V show Hlas ČeskoSlovenska se předvede s písní Whataya Want From Me od Adama Lamberta.

"Líbí se mi jeho provokativní image a sebejistota, kterou prezentuje. To bych rád v sobě měl," prozradil zpěvák, který se muzice věnuje i autorsky.

"Napsal jsem hudbu k dětskému muzikálu Kapka medu pro Verunku, který letos na podzim uvede divadlo Hybernia. Jsem rád, že učinkování v něm přijali třeba Jan Toužimský a Kamil Střihavka, které mám rád," dodal Petr.