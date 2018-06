Hlasem ČeskoSlovenska chce být i dcera Petry Černocké

Dcera Černocké Bára Vaculíková se hudbě věnuje od dětství, působí ve skupině Yellow Sisters a zdá se, že zpěvácké geny jsou u nich v rodině dědičné.

"Ano. Můj starší brácha Pavel byl hodně slavný zpěvák bigbítové skupiny Donald a holky v Praze po něm šílely. Malou Coco s Bárou stále testujeme, něco jí předzpíváme a čekáme, jestli se trefí do tóniny. Jde jí to skvěle a viditelně muziku miluje. Bára má vydatnější hlas než já, Olivie je zatím spíš po mně, protože zatím jen tak jemně pípá, jako ptáček," řekla pro iDNES.cz dvaašedesátiletá Petra Černocká, která by se ale sama do podobného pořadu nepřihlásila.

"Párkrát mě poslali na Bratislavskou Lyru nebo na Děčínskou kotvu a nikdy jsem nic nevyhrála. Tedy jednou ano, ale jako autorka písně 'Koukej se mnou si píseň broukej'. Bára je ale odvážnější, a tak jí držím palce. Co si budeme povídat, dnes je to jinak než za mého mládí. Dnes se zpěvák musí nejdřív stát 'slavný', aby vůbec dostal šanci předvést, co umí, jakou hudbu chce publiku nabídnout," míní Černocká.

"Jsem si jistá, že nejlepší by byl Michal David. Je to praktik, který zná spoustu hlasů ze svého studia, perfektně pozná možnosti každého adepta na zpěváka. Určitě by asi ocenil i to, že Bára si skládá sama, a podle mě moc dobré písničky. To ale to v soutěži nehraje žádnou roli, tam se vybírá jen z doporučených písniček. Šance na výhru má v soutěži každý. Tentokrát se zúčastnili lidi, kteří už mají určité zkušenosti," prozradila zpěvačka.

Černocká se jako babička už osvědčila a hlídá docela často. S roční vnučkou jsou opravdu secvičené. Nejoblíbenější hrou malé Olivie je prý rabování kabelky.

"Postupně všechno vyndává, pečlivě to zkoumá. Nejvíc se jí líbí taštička s kosmetikou, ale dovede si pohrát i s občankou a papírovými kapesníčky. Během soutěže jsem slíbila, že budu absolutně k dispozici," prozradila zpěvačka.

Když se bude Báře Vaculíkové v soutěži dařit, bude Petra Černocká více chůvou. Zpěvačka ale také vystupuje se svým manželem, kytaristou Jiřím Pracným, nebo zpívá na firemních večírcích. Před pěti lety vydala autorské CD, na další však prý má v šuplíků jen pár písniček.

"Měla bych se víc snažit, ale s věkem mě opouštějí ambice. Teď sedím raději s Coco na koberci než u piana," dodala Černocká.

