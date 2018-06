Hlasatelé ČT na palubě Titaniku

Návrh předložili už v lednu, ale zatím na něj nikdo nereagoval. A v čem spočíval?

„Například jsme chtěli změnit studio. Dosud jsme pracovali na malém prostoru, takže jsme se nemohli hnout ani o milimetr. Jinak bychom se totiž dostali mimo záběr. Museli jsme tím pádem omezit veškerou gestikulaci. Působili jsme trochu strnule a vedení nám to vytýkalo. Proto jsme přišli s návrhem, přesunout natáčení do většího prostoru. Když můžete udělat pár kroků, hned působíte jako člověk z masa a kostí. Ale těch nápadů bylo více,“ říká Martina Vrbová, která patří k mladší generaci hlasatelů.

Má však názor shodný s Marií Retkovou, která je na obrazovce od roku 1977. „V době, kdy všemu vládne technika, je hlasatel lidským prvkem, který obrazovku oživuje,“ říká několikanásobná držitelka ceny TýTý.

Petr Lesák se k ní přidává: „Já mít možnost o tom rozhodovat, tak se spíš zamyslím nad tím, jak to dělat moderně. Vzal bych si příklad z maďarské nebo slovinské televize, kde taky mají hlasatele. Tady se ozývají hlasy, že je to závan staré doby. Já zase tvrdím, že je to image České televize.“

Lesák míval přibližně devět služeb měsíčně. Teď už má shodně s ostatními jen tři. „Bereme to jako sport, rozhodně to není o vydělávání peněz. Pro mě je to takový bonbonek, třešinka na dortu, protože mám tuhle profesi moc rád. Bude mi líto, když bude zrušena, můj život na tom ale nezávisí.“ Petr Lesák mimo jiné každý den vysílá na rádiu Impuls, dělá pro regionální rádia Celebrity show a na klíč dodává České televizi pořad Vypadáš skvěle!

Marie Retková má také práce dost. Spolupracuje s Českým rozhlasem, kde moderuje pořad Host do domu, přispívá články do různých časopisů a v soukromí se věnuje dvěma vnoučatům, kterými ji obdařila vyvdaná dcera. Přesto by jí zrušení hlasatelského postu mrzelo.

Na televizní důchod se ještě necítí ani Klára Doležalová. „Asi bych se snažila uplatnit v televizi nějak jinak. Nejsem člověk, který skládá ruce do klína a nad něčím pláče. A kdyby se to nepovedlo, tak by se nedalo nic dělat. Prostě život by šel dál. Byl by to zase nový start.“ K služebně nejstarším hlasatelům České televize patří Alexander Hemala, který tuto práci vykonává skoro třicet let. Ten je přesvědčen, že divákovi dělá dobře, když ho někdo přivítá nebo se s ním rozloučí. „Kolikrát sedí u obrazovky osamělí lidé, a ti jsou rádi, že k nim někdo vlídně promluví.“

Vedení České televize zatím poslední slovo neřeklo, mluvčí ČT Martin Krafl však potvrdil, že o zrušení hlasatelů vážně uvažuje. „Vycházíme z průzkumu mezi diváky, který jsme dělali na podzim loňského roku. Podle něj by sedmačtyřiceti procentům diváků nevadilo, kdyby hlasatelé z obrazovky zmizeli, a pro šestačtyřicet procent by bylo přijatelné, kdyby byli nahrazeni obrazem a zvukem. Komu by skutečně chyběli, jsou starší lidé. Ale když jsme v lednu vstupy hlasatelů na obrazovce omezili, naprostá většina to nijak nekomentovala, nepřišly negativní reakce, takže je to přijatelná cesta.“ Pokud k odchodu moderátorů dojde, pak prý rozhodně ne dřív než v druhé polovině roku.