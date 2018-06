Divoká karta iDNES.cz Veronika Vrublová postoupila do přímých přenosů

Veronika to v Souboji neměla lehké. Její kouč Pepa Vojtek pro ni vybral velmi těžkou soupeřku. Michaela Husárová nadchla porotu svou interpretací písně od Amy Winehouse, od které byla téměř k nerozeznání. A právě skladbu od této zpěvačky zadal Vojtek dívkám jako jejich duet.

Zdálo se, že Husárová má v písni jasně navrch. "Michaela na první pohled válcovala Veroniku, ale slyšel jsem v ní Amy. Proto radím Pepovi toho, kdo je sám sebou, tedy Veroniku," řekl Rytmus.

Michaela Husárová

"Mě baví víc barva hlasu Michaely," řekla Dara Rolins. "Michaela je hlasově víc forte než Verča, ale ta na jevišti měla větší šmrnc a víc to prožívala," řekl Michal David a Pepa Vojtek mu dal za pravdu.

Z jeho týmu pak postoupil ještě osmnáctiletý budoucí kadeřník Daniel Mrózek, naopak vyloučil Martina Truhláře, kterého v rozstřelu porazil rocker Jackie.

Rytmus se rozhodl poslat domů problémovou Simonu Fehérovou, ačkoli pěvecky na tom byla zřejmě nejlépe ze všech soutěžících. Pokud by ji však nevyloučil nyní, už by neměl příležitost. Od příštího týdne totiž budou o osudu zpěváků rozhodovat diváci, a Rytmus by tak se soutěžící, která ho odmítla poslouchat, musel spolupracovat možná až do samého konce. Nechal si proto raději Michala Chrenka. Jeho tým rozšířila ještě Nikoleta Spalasová. Domů ještě poslal Petra Lexu.

Simona Fehérová

Dara Rolins vybrala z duetů Katarínu Demskou a Simonu Hégerovou a do rozstřelu pak poslala Lenku Jankovskou a Davida Bizeka. Interpretka hitu Laktační psychóza nakonec odešla jako poražená a do přímých přenosů se nepodívá.

Michal David si v absolutně vyrovnaném duetu dvou klavíristů musel hodit mincí. Náhoda tomu chtěla, že nakonec do přímých přenosů postoupil Brunno Oravec. Z na první pohled předem jasného duetu herečky Lucie Molnárové s kuchařem Michalem Kašparem postoupil překvapivě méně zkušený zpěvák.

Lucia Molnárová a Michal Kašpar v Souboji Hlasu ČeskoSlovenska

Dlouho se ale z postupu neradoval. Michal David ho postavil do rozstřelu proti Petru Kutheilovi, který vyřadil ze soutěže naši druhou Divokou kartu Martina Hrabala. Na jeho pěvecké schopnosti nakonec doplatil i Michal Kašpar.

V neděli 8. dubna startují přímé přenosy. O osudech zpěváků budou rozhodovat diváci svým hlasováním. Vyřazování proběhne vždy v pondělí.