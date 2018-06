Souboj Davida a Goliáše v Hlasu: sexy Lucia vs. kuchař Michal

Lucia Molnárová (25 let) Herečka hraje také v slovenském seriálu Ordinácia v ružovej záhrade a hudbě se věnuje od pěti let. Zpívá v kapele, hraje na klavír, housle a kytaru. "Za svůj největší úspěch považuji účinkování v muzikálech, kde jsem měla hlavní roli." Jak by ses popsala pěti slovy? "Ambiciózní, vytrvalá, přímá, tvrdohlavá, citlivá." Lucia Molnárová Michal Kašpar Michal Kašpar (37 let)

Zpívající kuchař pochází z hudební rodiny a v soutěži se chce zviditelnit. Skládá hudbu a jak sám tvrdí, má zajímavou barvu hlasu a veliký rozsah. "Rád bych se živil tím, co mě nejvíc baví a bez čeho bych se v životě neobešel." Jak by ses popsal pěti slovy? "Jsem beran se vším všudy. No co k tomu dodat?"