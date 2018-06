Souboj matek: těhotná Špidlová vs. Jankovská s „laktační psychózou“

Obě zpěvačky jsou v týmu Dary Rolins a ta jim vybrala skladbu Run To You od zesnulé Whitney Houston. Lenka Jankovská se pokusí zachránit čest kapely Yellow Sisters, kde zpívá také další soutěžící Hlasu Bára Vaculíková, která však do finálových kol nepostoupila.

Elin Špidlová je zase těhotná a její termín porodu se kryje s Grandfinále pěvecké soutěže. Rodit by totiž měla začátkem června (rozhovor se zpěvačkou najdete zde).

Z dalších dvojic se proti sobě postaví třeba kamarádi Matej Koreň a Barbora Švidráňová, bývalí rivalové David Weingärtner a Jiří Koběrský, kteří se ucházeli o roli v muzikálu Robin Hood, nebo Michal Chrenko a průšvihářka Simona Fehérová, která Rytmusovi přišla na zkoušku opilá (více zde).

Do finálových kol postoupí čtyřiadvacet zpěváků, šest v každém týmu. Koučové společně s diváky je pak budou postupně vyřazovat a 3. června zůstanou čtyři nejlepší, z nichž vzejde vítěz Hlasu ČeskoSlovenska. Výherce získá 100 tisíc eur, nahraje album a podepíše smlouvu s hudebním vydavatelstvím.



