Porod v přímém přenosu nebude, těhotná Špidlová z Hlasu vypadla

Čtyřiatřicetiletá členka skupiny Yellow Sisters může "ukojit své ambice a dokázat, že její hlas je nejlepší v republice", jak zpívá v písni Laktační psychóza.

V písni Run to you od Whitney Houston se Daře Rolins líbila víc.

Napínavý byl i souboj pětatřicetiletého dělníka z Třebíčska Jaromíra Hnilici s devatenáctiletou rodačkou z Ukrajiny Ivannou Bagovou. V duetu Dangerous od skupiny Roxette se nakonec Michalu Davidovi víc líbila Ivanna.

Jaromír Hnilica

"Opět se mi nesplnila ta meta, kterou jsem si dával - dostat se do přímých přenosů, kde hlasují diváci. Už jsem byl třikrát v takové soutěži a vždycky to skončilo přesně před tím hlasováním diváků, takže mě to trošku mrzí," řekl zklamaně zpěvák, který v prvním kole Hlasu nadchl všechny čtyři kouče.

Jejich duet nebyl jediným generačním soubojem. A ve většině dávali koučové přednost mladším zpěvákům.

Pětačtyřicetiletou Juditu Hansman porazila dvaadvacetiletá Zuzana Mikulcová, čtyřicetiletou Renátu Čonkovou zase převálcovala osmnáctiletá Kristýna Daňhelová.

Pepa Vojtek proti sobě postavil dva kamarády ze Slovenska. Herečka Barbora Švidraňová nakonec porazila zpěváka Matěje Koreňa.

Nepostoupil ani zpěvák známý ze skupiny V.I.P. Jiří Koběrský. Jeho kouč Michal David dal před ním přednost Davidu Weingärtnerovi.

David Weingärtner

V týmu Rytmuse se do dalších kol probojoval ještě Petr Lexa. V šestici Pepy Vojtka se udržela Kristina Zakucijová a Dara Rolins nechala postoupit Davida Biseka.