VIDEO: Finalisté Hlasu slavili na party, Rytmusův tým krotil slinu

"Budeme se šetřit, protože ráno máme zkoušku, takže by to nebylo ideální, máme s tím špatnou zkušenost v týmu," smál se třiadvacetiletý Adam Koubek z Rytmusova týmu. "Po těch skandálech by asi Rytmuse kleplo, kdyby přišel další opilý," doplnila kolegu o šest let mladší Kristýna Daňhelová.

Party Hlasu ČeskoSlovenska - Leoš Mareš

Situaci si ostatně přišli zkontrolovat všichni hvězdní koučové, tedy Josef Vojtek s těhotnou manželkou Jovankou, Michal David i Rytmus s Darou Rolins, kteří si na nedávné dovolené na Bali očividně dobře odpočinuli. "Nikdy nejde všechno hladce, vždycky přijdou nějaké komplikace, ale určitě si svou práci netahám domů a nerozebírám půl roku, co se stalo," vrátil se k nedávným incidentům v Soubojích Rytmus (více čtěte zde).

Slavnostní party moderoval Leoš Mareš, který hned v úvodu proslovu omluvil neúčast kolegyně Tiny, jež leží v Bratislavě v horečkách. "Tina definitivně přišla o hlas, což je v této situaci velký paradox. My ji alespoň takto symbolicky zdravíme a doufáme, že do této neděle bude všechno v pořádku," řekl Leoš Mareš. V zákulisí už mezitím pracují i s možností, že se zpěvačka a spolumoderátorka Hlasu neuzdraví. Pokud by tato situace skutečně nastala, tvůrci by přistoupili k blíže nespecifikovaným náhradním plánům.

Novou mladou pěveckou krev si přišli osobně prohlédnout i muzikant Václav Noid Bárta s přítelkyní Eliškou Bučkovou či Eva Pilarová s manželem. "Máme ve zvyku lidem fandit, určitě to není o tom, že bychom jim to nepřáli. A pak jsme se přišli podívat i na Petra Kutheila z týmu Michala Davida, se kterým zpíváme v Hamletovi," objasnili Noid se zpívající Českou Miss Bučkovou.

Party Hlasu ČeskoSlovenska - Josef Vojtek s těhotnou manželkou Jovankou

"Měla jsem v Hlasu jednu favoritku, o které jsem si říkala, že by mohla být dobrá, tu ale vyhodili," krčila rameny Eva Pilarová, jíž se vybavily i její pěvecké začátky. "Když jsme začínali my, museli jsme si to tvrdě vydřít, nebylo to přes noc. O to déle na scéně působíme. Diář, ve kterém je už v tuto chvíli třináct vánočních koncertů, mluví za vše," doplnila stálice populární hudby.

Party Hlasu ČeskoSlovenska - Anna Veselovská a Brunno Oravec Party Hlasu ČeskoSlovenska - Ivanna Bagová a Daniel Mrázek

A jaké jsou ambice samotných finalistů? Dotáhnout to co nejdál. "Pro nás je to super reklama, tak uvidíme, jak tu reklamu využijeme," říká například jednadvacetiletý Rytmusův svěřenec Michal Chrenko. "Cíl může být i vydat CD, dostat se do zahraničí a něco tím zpěvem dokázat," přemítá pro změnu sedmnáctiletá Dominika Šuľáková z týmu Dary Rolins.

"Každý, kdo jde do soutěže, má ambice vyhrát, ať už já jako nejstarší účastník zájezdu, nebo ten nejmladší. Takže jdu do toho," uzavírá dvaačtyřicetiletý Brunno Oravec, jemuž coby nejstaršímu soutěžícímu kolegové ještě nedávno vykali.