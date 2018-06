VIDEO: Bagová z Hlasu zpívá Titanic pro iDNES.cz a plánuje, co s výhrou

"První, co bych udělala, pokud bych opravdu vyhrála, by byla koupě dovolené pro moji maminku, která na žádné dovolené nikdy nebyla. Když to vyjde, ráda se jí takhle odvděčím," řekla iDNES.cz Ivanna Bagová.

Osud se s její rodinou opravdu nemazlil. Nejen že vyrůstala bez biologického otce, ale chvíli i bez matky. Za vše mohly finanční problémy, které zpěvaččinu maminku donutily odjet z Ukrajiny na Slovensko a dceru nechat u prarodičů. Velké rodinné shledání přišlo až později.

Po kom se v rodině dědí hudební talent, Bagová netuší. Paradoxně to může být po otci, který s rodinou nikdy nebyl. "Maminka nezpívá, babička nezpívá, děda taky, takže nevím, po kom ten talent mám. Ale je dost možné, že po biologickém otci," doplnila.

Ivannu Bagovou si později adoptoval nový manžel její maminky, který rázem vyřešil i problém ohledně získání státního občanství na Slovensku.

Během soutěže si zpěváci stihli provětrat hlavu výletem na parníku, nebo ve větrném tunelu, kde si po výcviku vyzkoušeli simulovaný pád z letadla (více zde). Absolvovali také autogramiády v Bratislavě a Brně. Další je čeká v Ostravě, a to jen den před Grandfinále, které bude 3. června.

S Revue iDNES.cz můžete na nedělní finále získat volné vstupenky. Stačí, když nám na adresu revue@idnes.cz napíšete, kolik procent hlasů dostala Ivanna Bagová od diváků při pondělním vyřazování a připojíte své telefonní číslo.