VIDEO: „Hvězdná pěchota“ s Karlem Gottem a Rytmusův rytmus

V soutěži Hlas ČeskoSlovenska kouče ale i diváky překvapil skákající dvacetiletý student z Českých Budějovic Petr Lexa. Málokdo ale ví, že šlo o sázku s moderátorem Leošem Marešem. V zákulisí se totiž vsadili, že pokud se Petrovi někdo z koučů otočí, bude zpěvák po zbytek písničky skákat.

U čtyřiadvacetiletého Davida Biseka z Františkových Lázní si zase koučové nebyli jistí, zda jde o ženu nebo muže.

"Zpíváš moc pěkně. Já jsem ale nevěděl, jestli je to chlap nebo holka. Něco mezi altem a tenorem. Nevěděl jsem, kam tě mám zařadit," prohlásil Michal David, který se v křesle neotočil. Bisek však skončil v týmu Dary Rolins.

Pozdvižení způsobila osmadvacetiletá Hana Balcarová. Přestože nepostoupila, pobavila kouče i diváky svými výroky o lásce, svém příteli, do něhož prý ale není zamilovaná. "Mám ho ráda, ale už jsme spolu tři roky," prohlásila tmavovláska.

Všichni kouči se otočili, když zazpíval šestatřicetiletý dělník z Třebíčska Jaromír Hnilica (více zde), naopak šestnáctiletý Tomáš Szabóo a jeho dvojče Peter nezabodovali, přestože kouče při vystoupení zaskočil jejich dvojhlas.

Za skutečnou hvězdu byl Karel Gott, který se v soutěži objevil coby překvapení. Kdyby si několikanásobný Zlatý slavík měl vybrat některého z koučů, byla by to Dara Rolins.

Zpěvačka se během výkonů soutěžících stále vlnila do rytmu (více zde) a stejně byl na tom i její partner Rytmus. Přestože si spousta lidi myslí, že rapper je drsňák, který neumí nic jiného, než být vulgární a nadávat v písních, není to úplně pravda.

VIDEO: Rytmus a jeho pohybové kreace v Hlasu ČeskoSlovenska

"Tady můžu ukázat, jak to dělám, jak to u mě funguje za oponou. Protože nikdo netuší, jak to dělám. Někdo si fakt jenom myslí, že mi napíšou text, já přijdu, zanadávám a to je všechno. Ale tak to není," prozradil iDNES.cz Rytmus.

Soutěžící, kterým se podařilo dostat přes Výběr naslepo, se teď musí utkat v Soubojích. V dubnu pak začnou finálová kola a vítěz soutěže bude známý 3. června.