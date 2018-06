VIDEO: Podívejte se, jak finalisty Hlasu ždímal větrný tunel

Návštěva pražské skydive areny se skládá z teoretické a praktické části. Nejprve probíhá školení, záhy se jde na věc. "Máme tu čtyři obrovské motory, vypadá to jako obrovský větrák. Z motorů se v tunelu sbíhá vítr a dostává rychlost a tlak, na kterém se lidi mohou vznášet. Simuluje to stejný pocit jako když by vyskočili z letadla," řekl iDNES.cz instruktor létání ve větrném tunelu Jan Turek, který finalistům osobně asistoval. "Je potřeba dodržet určité pozice, ta základní je na břiše," zdůraznil předem všem a poté jim dal ochutnat neopakovatelný zážitek.

Pocit volného pádu se v tomto případě odehrává v tunelu s kruhovou skleněnou letovou komorou o průměru 4,3 metrů a celkové výšce 14 metrů, ve které je možné procítit rychlost větru o rychlosti přes 270 km/h. Do tunelu se vchází ve speciálním skafandru a s jednorázovými špunty do uší, které tlumí zvuky hlavních motorů.

Všichni finalisté Hlasu ve složení Anna Veselovská, Barbora Švidraňová, Markéta Poulíčková, Zuzana Mikulcová, Juraj Zaujec, Brunno Oravec, Miloš Novotný a Ivanna Bagová byli z neplánovaného adrenalinu, který jim proložil přípravu na další přímý přenos, doslova nadšení.

Anna Veselovská Markéta Poulíčková si větrný tunel užívala.

"Bylo to super, až na to, že jsem trochu dostala křeč do lýtka. Neuměla jsem se úplně uvolnit, ale doufám, že půjdu ještě jednou a znovu si to vyzkouším," uvedla Barbora Švidraňová, jejíž slova potvrdila i Markéta Poulíčková. "Bylo to naprosto dokonalé, strašně krásný pocit. Dokonce mě napadla taková bláznovina, že bych to zkusila v reálu," smála se.

Každý z finalistů mohl testovat větrný tunel hned dvakrát, vždy po dobu jedné minuty. "Bylo to fajn, jen jsem nevěděl, jak se tvářit na všechny ty kamery, které byly okolo," dodal finalista Miloš Novotný.

Přestože odreagování přišlo všem velmi vhod, dlouho si ho užívat nemohli. Volaly další povinnosti. Finalisty totiž čekají nejen přípravy na další finálové kolo, které opět připraví o postup hned čtyři z nich, ale také nahrávání vlastního singlu.