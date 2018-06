Finalisté Hlasu relaxovali na parníku, houpání působilo i nevolnost

"To je dobrý, to zvládnu," ujišťovala všechny Dominika Šuľáková v okamžiku, kdy mohla z parníku předčasně vystoupit. Zbytek pěvecké posádky si však plavbu s vyhlídkou na krásy metropole užil. Odpočinek zpěváci uvítali i proto, že jsou jim podobné chvíle vzácné. Přípravy na nedělní a pondělní přímé přenosy totiž obnášejí mnoho zkoušek a ladění sebemenších detailů tak, aby výkon byl maximálně přesvědčivý.

Dominice Šuľákové bylo chvílemi nevolno, úsměv na tváři ale neztrácela. Brunno Oravec vypnul úplně, dominanty Prahy si dokonce fotografoval.

"Je to příjemný. Fakt jsem absolutně vypnul, nepřemýšlím, co bude, jen si to užívám. Povinnosti vyřeším později," smál se nejstarší účastník Hlasu Brunno Oravec.

Podobně hovořila i Anna Veselovská, pro změnu ta nejmladší, které v posledních přímých přenosech Michal David vyčetl, že ho nezdraví. Na parníku se ukázalo, že to nebyla zcela pravda. Nejen že všechny zdravila, ale věc sama uvedla na pravou míru.

"Na pozdravy si dávám pozor, už proto, že jsem nejmladší. Zdravím vždycky, jen nejsem ten typ člověka, který by někam vešel a na celé kolo hulákal: Dobrýýý dééén. Jsem prostě šílený introvert, tak možná pozdrav není vždycky slyšet," objasnila Veselovská.

V Hlasu ČeskoSlovenska je momentálně čtrnáct nejlepších. Dva z nich v soutěži skončí v pondělí, a jen co se tak stane, v dalších přímých přenosech už budou zpívat všichni najednou, bez ohledu na to, který tým reprezentují.

"Cítím to, je nás prostě pořád míň a míň a tlak je stále větší a větší," přiznává Dominika Šuľáková. "Souhlasím, už jde o víc. Konkurence je velká. Pravdou ale je, že chvíli na to zapomínám a mám pocit, že nejsem v soutěži, ale na školním výletě. Když pak přijde pondělí a s ním i vyřazování, najednou se ty emoce mění. Tak to prostě je," dodává zase Miloš Novotný.

Společná fotografie finalistů Hlasu na parníku

Plavba finalistů Hlasu ČeskoSlovenska po Vltavě trvala tři hodiny. Vydařilo se i počasí. Bylo slunečno a teplo. Na palubě chyběla jen Katarína Demská, která se z akce omluvila kvůli jiným závazkům. Řady čtyřčlenného moderátorského týmu reprezentovala Hana Zajíčková.