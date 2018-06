U Rytmuse skončila rozstřelová královna, u Vojtka nemocná zpěvačka

Speciálními hosty pondělního vyřazování byli Richard Müller a Tereza Kerndlová, kteří zazpívali svůj nový duet Klid, mír a pokora.

Pak už přišlo na řadu vyřazování zpěváků. Dva soutěžící, kteří získali od diváků nejvíce SMS hlasů, postoupili automaticky do dalšího kola.

U Rytmuse to byly Nikoleta Spalasová a Anna Veselovská. V rozstřelu se pak ocitli Juraj Zaujec a Kristýna Daňhelová. Rozstřelová královna zazpívala Firework od Katy Perry a jediný zpěvák v týmu si vybral píseň Ayo Technology od zpěváka Milow. Rytmus se nakonec rozhodl ponechat v týmu Juraje Zaujce.

Kristýna Daňhelová Juraj Zaujec

"Už teď mi chybí ty děcka, lidi, všechno tady. Bylo to i o sympatiích a vím, že k zbylým třem zpěvákům má kouč hodně blízko, ale nemůžu říct, že by si mě Patrik neoblíbil. Teď mě čeká škola, během tří týdnů si uzavřu známky, už se na to "těším". To bude asi třináct písemek z matiky každý den a určitě komisionálky z fyziky, to bude brutál. A pokud jde o hudbu, chtěla bych zkusit muzikál," prozradila Daňhelová, která od začátku soutěže byla v každém možném rozstřelu.

Ze svěřenců Josefa Vojtka se divákům nejvíce líbily Barbora Švidraňová a Markéta Poulíčková. Kristína Zakuciová, která měla zdravotní problémy s hlasem, v rozstřelu zazpívala píseň Russian Roulette od Rihanny, a Daniel Mrózek zase Apologize od kapely One Republic. Vojtek dál poslal rovněž jediného muže ve svém týmu.

Kristína Zakuciová Daniel Mrózek

"Já už jsem byla připravena na všechno. To je jako když jdete k maturitě. Buď to dáte, nebo ne. Nic ale nekončí, právě naopak. Začíná nová etapa a doufám, že mě lidi budou více poznávat a nebudou nás třeba s kapelou The Ringtones vyhazovat z baru," řekla Zakuciová, která by vysokou školu ráda dokončila v Praze.

"Všem, kteří se chtějí do podobné soutěže přihlásit, bych doporučila, aby si nedávali růžové brýle, protože v hudebním světě je to těžké. Jsou tu velké ryby, které ty malé zahluší. Proto studujte a pracujte na sobě, i když se to může zdát těžké," dodala zpěvačka.

V neděli se předvedou týmy Dary Rolins a Michala Davida. Po pondělním vyřazování zůstane v soutěži už jen dvanáct zpěváků. Během sedmého finále, které bude 20. května, se pak v jeden večer představí soutěžící ze všech týmů najednou.