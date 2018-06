V Hlase skončila i druhá Divoká karta iDNES.cz Veronika Vrublová

V úplně prvním vyřazování byla hostem zpěvačka Marta Jandová, která show odstartovala. Pak přišlo na řadu samotné rozhodnutí o dalším postupu zpěváků.

Začalo se týmem Pepy Vojtka. Moderátor Leoš Mareš oznámil, že nejvíce SMS hlasů od diváků získali Barbora Švidraňová s Danielem Mrózkem a automaticky tak postoupili do dalšího kola. Pak kouč Pepa Vojtek vybral další dva postupující, Markétu Poulíčkovou a rockera Jakuba Pohleho.

V rozstřelu se tak ocitly dvě zpěvačky, Veronika Vrublová s písní It's My Life od Johna Bon Joviho a Kristína Zakuciová, která zazpívala Bad Romance od Lady Gaga.

"Veronika je mlaďounká a je to slyšet na tom hlase, že ještě není tak usazený a vyzpívaný. Ale na druhou stranu to má i výhodu, že je mladá. Může na sobě pracovat a za rok, za dva se opět někde objevit," řekl pro iDNES.cz Pepa Vojtek.

"Já jsem to čekala. Ta písnička mi nesedla, bylo to na mě opravdu moc. Dala bych to líp, kdybych byla zdravá. Včera jsem dala to toho všechno a úplně jsem se vyřvala. Určitě ale budu zpívat dál, možná v budoucnu zkusím další soutěž, až budu vyspělejší. Tohle beru jako velkou zkušenost. Mám nové známosti, vyzkoušela jsem si zpěv live, se sboristy. Předtím jsem říkala, že kamarádství v Hlasu není, ale tento týden jsme se hodně sblížili. Proto je mi to trošku líto a budou mi hodně chybět," řekla Veronika.

Postupující z týmu Rytmuse vyhlásila moderátorka Tina, která se v neděli večer zranila, a proto vyměnila vysoké boty za sandály. Nejvíce hlasů od diváků získaly Anna Veselovská a Nikoleta Spalasová. Raper dále posunul Juraje Zaujce a Adama Koubka.

Rozstřel se pak stal osudným pro Michala Chrenka, který se objevil už v slovenské SuperStar a opět zazpíval píseň I Need A Dollar od Aloe Blacca. Jeho soupeřkou byla Kristýna Daňhelová s písní Stronger od Kelly Clarksonové.

"Cítím se v pohodě, konečně ze mě opadl stres. Já už něco podobného zažil, vím, jak to funguje a jak to bude po soutěži. Je mi to líto, ale nejdu se zbláznit, nejdu brečet. Mám svoji kapelu, máme první album a teď pracujeme na druhém. Budeme točit videoklip," řekl Michal Chrenko.

"Je to skutečně těžké, teď jsem to zažil na vlastní kůži. Do poslední chvíle jsem se neuměl rozhodnout. Michal ale měl asi nejvíce minusů z týmu. Je to ale těžké, protože všichni jsou dobří. Kompletní zpěvák však splňuje to, že dobře zazpívá, užívá si to, pracuje s kamerou, má projev na jevišti a je důležité samozřejmě i to, jak spolupracujeme. To všechno si všímám," prozradil pro iDNES.cz Rytmus.

V neděli 15. dubna vystoupí týmy Dary Rolins a Michala Davida. V pondělí pak soutěž opustí další dva zpěváci.



