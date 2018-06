Mexiko nadchla nevidomá zpěvačka, uspěla v soutěži o nejkrásnější hlas

Lucero Antoniová se narodila předčasně a svůj boj o život nakonec vyhrála, zůstala však slepá. Dívka miluje zpěv, který se stal vášní jejího života. Aby si splnila svůj sen a stala se zpěvačkou, přihlásila se do soutěže, kde nezáleží na vzhledu ani postižení, protože nejdůležitější je právě hlas.

Antoniová se stala miláčkem publika i poroty, která v soutěži nejdřív sedí ke zpěvákům zády a posuzuje výhradně jejich pěvecké schopnosti. Pak si členové poroty vyberou své talenty a promění se v jejich kouče. Během tréninků se snaží svěřence dovést až k vítězství.

VIDEO: Mexiko nadchla nevidomá zpěvačka, ukázka z jejího vystoupení

