VIDEO: Hlas nabídne zarostlého Mareše a slepce, X Factor Brzobohatého

Premiérový díl Hlasu nabídne nejen inovace, ale i lidské příběhy. Jedním z nich bude i osud dvou slepců, Blanky a Martina, kteří jsou odkázáni pouze na sluch prakticky od narození. "Mám vrozený šedý zákal, vnímám světlo, rozeznám den a noc, oči mi koukají jen ze strany, zepředu jsou zakalené," líčí Blanka. "Já nevidím asi od dvou měsíců. Co jsem se dozvěděl, oči mi byly bohužel vypáleny v inkubátoru," dodává zase Martin.

Síly ale oba mají na rozdávání a se svým postižením žijí smířeně. Hudba je u nich jednou z nejvyšších priorit. "Vyrůstali jsme na černé muzice, která nás nějak formovala. Zpíváme od doby, co se známe. Myslíme, že od školních let," doplňují Blanka a Martin, kteří postaví na nohy celou porotu. Slzy v očích budou mít i koučky Dara Rolins či Marta Jandová. "Jestli je pravda, že na nás nikdo nevidí a poslouchají jen ten hlas, tak jestli se všichni neotočí, tak už nevím," směje se Blanka.

To Prima zatím nabídku prvního dílu X Factoru nepředstavila. Sází především na porotce - Otu Klempíře, Celeste Buckingham, Sisu Lelkes Sklovskou a Ondřeje Brzobohatého. "Jaký by měl být vítěz X Factoru? No, měl by rozhodně vypadat jako Ota Klempíř, oblečený by měl být jako Sisa Sklovská a hlas by měl mít jako Celeste Buckingham," vtipkuje Brzobohatý, který slibuje, že několik velkých talentů divák uslyší.

"To se občas stane, že přijde taková šedá myška a najednou skvěle zazpívá, a i přes nervozitu je tam obrovský hlasový fond. Ten člověk je skromný, ale má úžasný hlas, a najednou je v něm ta jistota. Tak to jsou takové milé chvilky, kterých jsem pár zažil," dodal Brzobohatý.

X Factorem bude provázet Martin Pyco Rausch, známý z Talentu. Na Nově se objeví osvědčená dvojice Tina a Leoš Mareš. Český moderátor bude vůbec poprvé zarostlý, jeho tvář totiž zdobí vousy. "V roce 2013 jsem na tváři vypadal trochu jinak, teď jsem se rozhodl, že letos to trochu posuneme a oddělíme. Je to snaha o něco jiného," vysvětlil Mareš.

Novácký Hlas startuje ve středu, Prima zařadila X Factor na nedělní večer.