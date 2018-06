Hladké tváře jsou hitem českých mužů

Ačkoli má podle něj více než polovina mužů holicí strojek, častěji se holí "namokro", tedy s pomocí žiletky či břitvy (53 procent mužů). Elektrickým holícím strojkem si odstraňuje porost na tvářích 39 procent mužů, osm procent oba způsoby střídá. Nejčastěji mají doma holicí strojek muži nad 60 let (65 procent), muži mladší 29 let jsou holicími strojky vybaveni nejméně (35 procent).Denně se holí 24 procent mužů a přes 44 procenta podstupuje tuto proceduru téměř každý den. Třikrát nebo čtyřikrát týdně se holí 23 procent mužů, o jedno procento více se holí jednou nebo dvakrát za týden. Bez tohoto lazebnického zásahu se obejdou dvě procenta mužů.Ženy si většinou odstraňují chloupky doma (78 procent), jen 7,5 procenta se svěřuje do péče kosmetických salónů. Necelých 15 procent dotázaných uvedlo, že depilaci podstupuje střídavě doma i v salónu.Více než jedna třetina žen používá žiletku (35 procent), 18 procent má holicí strojek a 14 procent strojek depilační. Vosk používá k likvidaci chloupků 11 procent žen, depilačním krémům věří o jedno procento méně.