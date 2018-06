Hlad a abstinenci někteří VyVolení přestávají zvládat

VyVolení to nemají jednoduché. Omezený přísun potravin má za následek nervozitu u největších jedlíků, mezi které se řadí hlavně Pavel a Marcy, a častý předmět diskusí ve vile. Úterý nebylo výjimkou.

Sanny (podle Martina Sumy) po týdnu imunity (podle Vlasty Korce "intimity") jasně poznala, jak si s popularitou ve vile stojí. Jejích osm palců, které dostala, jsou rekordním skóre, kterému se nemůže rovnat ani Jakub.

Tento týden byla Sanny ve vile výraznou osobností. Když se totiž začaly nacvičovat rozličné zdravotnické zákroky, byla jednoznačně zvolena za vrchní sestru. Na ní tedy stálo rozhodnutí, zda-li zraněný pacient bude tzv. "na nemocnici nebo rovnou na márnici". A první, koho se to týkalo, byl Martin. Ten úspěšně simuloval napadení červeným zubatým plyšákem a celý od "krve" se zhroutil v kuchyni. Okamžitě ho obklopil rej ošetřujících laiků a ti ho předali Sanny. Martin měl štěstí, byl "na nemocnici".

Druhý případ byla topící se Marcy a ta takové štěstí neměla. Tonda s Marií ji totiž z bazénu nejprve vytáhli, ovšem pak si vše rozmysleli a zase jí tam hodili. Asi se rozhodli zbavit se části konkurence ve vile.

Již vyléčený Martin dostal později roupy, když si spolu s Petrem nedal říci a uždibávali čokoládu na vaření. Tím si vysloužili trest, a tak Petr měl oloupat 50kg brambor a díky Martinovi měli VyVolení odevzdat všechno zbývající jídlo. Inu talent.

Jídlo ovšem není jedinou chybějící slastí ve vile. Martin se po týdnu tabákové abstinence rozhodl, že už kouřit nezačne. Štáb ho v tomto bohulibém rozhodnutí podpořil a poslal pomoc. Martina navštívila odbornice na léčbu závislosti na kouření a přinesla mu inhalátor nikotinu. To Martina viditelně vzpružilo a v návalu euforie, že to rozhodnutí snad půjde splnit, si dal úkol pro dobu po vile - zapojí se do protikuřáckých kampaní. No říká se, že odnaučený kuřák je ve vztahu ke kouření nejhorší. V takovém případě se máme s Martinovou extrovertní povahou na co těšit.