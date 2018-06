Hitchcock bral herce jako dobytek a nemazlil se ani s vlastní dcerou

"Hitchcock ji posadil na ruské kolo a vyvezl až na nejvyšší možnou příčku. Pak nechal zhasnout světla a odešel točit do jiné části Hollywoodu. Patricii tam nechal půl dne, až začala propadat zoufalé panice," vzpomíná na Hitchcockovy manýry Věroslav Hába.

Alfred Hitchcock (1899-1980) Britský režisér a spisovatel, který proslul jako "mistr hororu", víc by se ale hodilo mistr psycho thrilleru. Během své šedesátileté kariéry natočil přes padesát filmů od němých, přes černobílé až po barevné. Nejpopulárnější jsou filmy Psycho, Ptáci, Okno do dvora nebo Vertigo. Oscara dostal jen za jeden svůj film Rebeka.

Byl jednou ženatý se scénáristkou Almou Revilleovou a měl s ní dceru Patricii, která žije v Kalifornii a má tři dcery.

K hercům měl Hitchcock zvláštní vztah. Věděl, že se bez nich neobejde, ale příliš si jich nevážil. Jednou dokonce řekl, že jsou jako dobytek, a tak je také potřeba s nimi zacházet.

"A ještě dodal, že pro muže je ponižující, aby si nechal na obličej plácat šminky," prozradil historik, vzápětí ale dodal: "Takové výroky ale musíme brát s rezervou, protože třeba Caryho Granta bral jako své druhé já."

Také Hitchcockův vztah k ženám byl komplikovaný. Mohl za to hlavně nedořešený vztah s dominantní matkou. Jeho manželka Alma to s ním neměla snadné. Na veřejnosti vystupovali jako dokonalý pár, ale v soukromí se dostávali do ostrých sporů. A jak sám Hitchcock přiznal, až na jeden sexuální zážitek se jejich vztah odehrával v platonické rovině. Na Almě byl závislý, rád s ní profesně spolupracoval, ale ideál krásy viděl jinde - v blonďatých kráskách ve svých filmech.

Cary Grant a Grace Kellyová Alfred Hitchcock s manželkou Almou

Blondýnky typu Grace Kellyové nebo Kim Novakové ho přitahovaly, ale zároveň i děsily. A vlastně nikdy si k nim nic nedovolil.

"Chtěl je přetvářet podle svých představ, ale zároveň se jim i mstít. A jako nejvhodnější trest, tedy alespoň ve fiktivních příbězích, považoval smrt, nejlépe uškrcením. Pak ale natočil Vertigo, ve kterém připustil, že za obrazem ideální ženské bytosti může být jenom prázdnota," odhalil další tajemství Věroslav Hába. Hitchcock se tím chtěl od svého vysněného ideálu krásy osvobodit. Připouštěl, že naplnění vztahu s takovou ženou není možné.

Samotné Vertigo přijala kritika chladně, i když je tento snímek zajímavý v mnoha směrech. Hitchcock v něm díky ojedinělému filmovému triku dokázal věrohodně zachytit bázlivý strach z výšek. Jde o scénu, kdy hlavní hrdina balancuje na kraji střechy a pak se podívá přes rameno dolů.

Z filmu Vertigo

"Kamera jede šachtou schodiště směrem nahoru k herci, zatímco čočka se rychlým tempem přibližuje ke dnu. Jde vlastně o dva protisměrné pohyby naráz a výsledek je velmi působivý," popsal Hába.