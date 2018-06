Hiltonová se vrhla na McCartneyho. Chci duet, žadoní

The Simple Life Úspěšnou reality show natočila Paris Hiltonová se svojí kamarádkou Nicole Richie, která je adoptovanou dcerou známého zpěváka Lionela Richie. Obě bohaté dívky se v pořadu seznamovaly s realitou tvrdě pracujících lidí. Ve volném pokračování zase dívky cestují v růžovém karavanu z Miami do Beverly Hills a zkoušejí různé činnosti. V současné době by Paris měla v Londýně natáčet další řadu reality show.